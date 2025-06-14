https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/netanyahu-israil-ucaklari-cok-yakinda-tahran-semalarinda-tekrar-gorunecek-1097033894.html
Netanyahu: İsrail uçakları çok yakında Tahran semalarında tekrar görünecek
Netanyahu: İsrail uçakları çok yakında Tahran semalarında tekrar görünecek
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulunarak, İsrail uçaklarının çok yakında Tahran semalarında tekrar belireceğini ifade etti. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T18:53+0300
2025-06-14T18:53+0300
2025-06-14T18:51+0300
dünya
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i̇ran
i̇srail hava kuvvetleri
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında İsrail Hava Kuvvetleri'e ait uçakların yakında Tahran semalarında tekrar görüneceğini ve İran’daki ‘tüm hedeflere’ saldırı düzenleyeceğini söyledi.Netanyahu, “Çok yakında Tahran semalarında İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarını göreceksiniz: Ayetullah rejiminin her bir tesisine ve hedefine saldırı düzenleyeceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-telefonla-gorustu-israil-ve-iran-arasindaki-1097032993.html
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benyamin netanyahu, i̇srail, tahran, i̇ran, i̇srail hava kuvvetleri, ortadoğu
benyamin netanyahu, i̇srail, tahran, i̇ran, i̇srail hava kuvvetleri, ortadoğu
Netanyahu: İsrail uçakları çok yakında Tahran semalarında tekrar görünecek
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulunarak, İsrail uçaklarının çok yakında Tahran semalarında tekrar belireceğini ifade etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında İsrail Hava Kuvvetleri'e ait uçakların yakında Tahran semalarında tekrar görüneceğini ve İran’daki ‘tüm hedeflere’ saldırı düzenleyeceğini söyledi.
Netanyahu, “Çok yakında Tahran semalarında İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarını göreceksiniz: Ayetullah rejiminin her bir tesisine ve hedefine saldırı düzenleyeceğiz” dedi.