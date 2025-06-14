https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-telefonla-gorustu-israil-ve-iran-arasindaki-1097032993.html

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonla görüştü: İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ele alındı

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonla görüştü: İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ele alındı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonla görüştü. Görüşmede İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ele alındı 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T17:58+0300

2025-06-14T17:58+0300

2025-06-14T18:02+0300

türki̇ye

suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman

i̇srail

i̇ran

cumhurbaşkanlığı i̇letişim daire başkanlığı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmeye dair yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgenin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesi ile çözülebileceğini ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği açıklandı. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail'in durdurulması gerektiğine vurgu yaptıYapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran’a yönelik saldırı ile bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, uluslararası camianın Filistin’deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail’i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail’in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesi ile çözülebileceğini ifade etti."

türki̇ye

i̇srail

i̇ran

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suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, i̇srail, i̇ran, cumhurbaşkanlığı i̇letişim daire başkanlığı, recep tayyip erdoğan