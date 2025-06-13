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Meteoroloji doğru bölgeleri sağanak yağış uyarısı yaptı: Güneyde termometre 42 dereceyi görecek
Meteoroloji doğru bölgeleri sağanak yağış uyarısı yaptı: Güneyde termometre 42 dereceyi görecek
Sputnik Türkiye
13 Haziran Perşembe günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İl il hava durumu detayları burada.
2025-06-13T07:47+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Haziran Cuma günü hava tahminlerine göre Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Toz taşınımı uyarısıDoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraBalıkesir, 31°C, Parçalı ve az bulutluEdirne, 33°C, Parçalı ve az bulutluİstanbul, 28°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli, 31°C, Parçalı ve az bulutluEgeAfyonkarahisar, 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİzmir, 35°C, Az bulutlu ve açıkManisa, 36°C, Az bulutlu ve açıkUşak, 32°C, Az bulutlu ve açıkAkdenizAdana, 34°C, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya, 30°C, Parçalı ve az bulutluHatay, 30°C, Parçalı ve az bulutluIsparta, 35°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluAnkara, 33°C, Parçalı ve az bulutluÇankırı, 32°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir, 30°C, Parçalı ve az bulutluKonya, 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizBolu, 28°C, Parçalı ve az bulutluDüzce, 27°C, Parçalı ve az bulutluSinop, 30°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak, 24°C, Parçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizAmasya, 31°C, Parçalı ve çok bulutluRize, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluErzurum, 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya, 38°C, Parçalı ve az bulutluVan, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluDiyarbakır, 42°C, Az bulutlu ve açıkGaziantep, 39°C, Az bulutlu ve açıkMardin, 37°C, Az bulutlu ve açıkSiirt, 39°C, Az bulutlu ve açık
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13 haziran hava durumu,il il 13 haziran hava durumu, bugün hava nasıl, il il sıcaklık dereceleri, perşembe hava durumu
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Meteoroloji doğru bölgeleri sağanak yağış uyarısı yaptı: Güneyde termometre 42 dereceyi görecek

07:47 13.06.2025 (güncellendi: 07:48 13.06.2025)
© AA / Fırat Çakıryağmur, yağış, hava durumu,
yağmur, yağış, hava durumu, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA / Fırat Çakır
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Meteorolojinin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in kuzey bölgelerinde yağış etkili olacak. Diyarbakır'da termometreler 42 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Haziran Cuma günü hava tahminlerine göre Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Toz taşınımı uyarısı

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara
Balıkesir, 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne, 33°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul, 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli, 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Ege
Afyonkarahisar, 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir, 35°C, Az bulutlu ve açık
Manisa, 36°C, Az bulutlu ve açık
Uşak, 32°C, Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Adana, 34°C, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Isparta, 35°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Ankara, 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı, 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya, 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Bolu, 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce, 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Sinop, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak, 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya, 31°C, Parçalı ve çok bulutlu
Rize, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Erzurum, 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya, 38°C, Parçalı ve az bulutlu
Van, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır, 42°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep, 39°C, Az bulutlu ve açık
Mardin, 37°C, Az bulutlu ve açık
Siirt, 39°C, Az bulutlu ve açık
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 43 dereceye çıkacak
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