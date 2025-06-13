https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/meteoroloji-dogru-bolgeleri-saganak-yagis-uyarisi-yapti-guneyde-termometre-42-dereceyi-gorecek-1096992318.html

Meteoroloji doğru bölgeleri sağanak yağış uyarısı yaptı: Güneyde termometre 42 dereceyi görecek

Meteoroloji doğru bölgeleri sağanak yağış uyarısı yaptı: Güneyde termometre 42 dereceyi görecek

Sputnik Türkiye

13 Haziran Perşembe günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İl il hava durumu detayları burada.

2025-06-13T07:47+0300

2025-06-13T07:47+0300

2025-06-13T07:48+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Haziran Cuma günü hava tahminlerine göre Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Toz taşınımı uyarısıDoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraBalıkesir, 31°C, Parçalı ve az bulutluEdirne, 33°C, Parçalı ve az bulutluİstanbul, 28°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli, 31°C, Parçalı ve az bulutluEgeAfyonkarahisar, 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİzmir, 35°C, Az bulutlu ve açıkManisa, 36°C, Az bulutlu ve açıkUşak, 32°C, Az bulutlu ve açıkAkdenizAdana, 34°C, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya, 30°C, Parçalı ve az bulutluHatay, 30°C, Parçalı ve az bulutluIsparta, 35°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluAnkara, 33°C, Parçalı ve az bulutluÇankırı, 32°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir, 30°C, Parçalı ve az bulutluKonya, 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizBolu, 28°C, Parçalı ve az bulutluDüzce, 27°C, Parçalı ve az bulutluSinop, 30°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak, 24°C, Parçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizAmasya, 31°C, Parçalı ve çok bulutluRize, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluErzurum, 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya, 38°C, Parçalı ve az bulutluVan, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluDiyarbakır, 42°C, Az bulutlu ve açıkGaziantep, 39°C, Az bulutlu ve açıkMardin, 37°C, Az bulutlu ve açıkSiirt, 39°C, Az bulutlu ve açık

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