Meteoroloji doğru bölgeleri sağanak yağış uyarısı yaptı: Güneyde termometre 42 dereceyi görecek
07:47 13.06.2025 (güncellendi: 07:48 13.06.2025)
© AA / Fırat Çakıryağmur, yağış, hava durumu,
© AA / Fırat Çakır
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Meteorolojinin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in kuzey bölgelerinde yağış etkili olacak. Diyarbakır'da termometreler 42 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Haziran Cuma günü hava tahminlerine göre Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Toz taşınımı uyarısı
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara
Balıkesir, 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne, 33°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul, 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli, 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Balıkesir, 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne, 33°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul, 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli, 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Ege
Afyonkarahisar, 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir, 35°C, Az bulutlu ve açık
Manisa, 36°C, Az bulutlu ve açık
Uşak, 32°C, Az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar, 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir, 35°C, Az bulutlu ve açık
Manisa, 36°C, Az bulutlu ve açık
Uşak, 32°C, Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Adana, 34°C, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Isparta, 35°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana, 34°C, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Isparta, 35°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Ankara, 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı, 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya, 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara, 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı, 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya, 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Bolu, 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce, 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Sinop, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak, 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Bolu, 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce, 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Sinop, 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak, 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya, 31°C, Parçalı ve çok bulutlu
Rize, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya, 31°C, Parçalı ve çok bulutlu
Rize, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Erzurum, 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya, 38°C, Parçalı ve az bulutlu
Van, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum, 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya, 38°C, Parçalı ve az bulutlu
Van, 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır, 42°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep, 39°C, Az bulutlu ve açık
Mardin, 37°C, Az bulutlu ve açık
Siirt, 39°C, Az bulutlu ve açık
Diyarbakır, 42°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep, 39°C, Az bulutlu ve açık
Mardin, 37°C, Az bulutlu ve açık
Siirt, 39°C, Az bulutlu ve açık