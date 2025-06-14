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Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı: 'Cinci hoca' Şişli'de yakalandı
Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı: 'Cinci hoca' Şişli'de yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 17 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan ve teyzesini de taciz eden "cinci hoca" Kenan Kabakulak, Şişli'deki saklandığı evde... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T11:46+0300
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asayiş şube müdürlüğü
hoca
cinsel istismar
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İstanbul Kağıthane'de "dini sohbetler" düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden 72 yaşındaki Kenan Kabakulak'ın kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini öne sürdü.Bu dini sohbetlere katılan 17 yayındaki kız çocuğu, Kenan Kabakulak'ın söylediklerine inandı.Bir toplantının ardından Kabakulak., çocuğu bir odaya kapatarak "Senin üzerindeki cinleri alacağım" diyerek cinsel istismara maruz bıraktı.Tehdit etti"Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar" tehdidi ile çocuğa istismarını sürdüren Kenan Kabakulak, bir süre sonra çocuğun teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.Şüpheli 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken bu suçlardan toplam 27 yıl hapis cezası aldı.Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan şüphelinin izi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak yakalanarak gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli cezaevine teslim edildi.
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asayiş şube müdürlüğü, hoca, cinsel istismar
asayiş şube müdürlüğü, hoca, cinsel istismar

Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı: 'Cinci hoca' Şişli'de yakalandı

11:46 14.06.2025
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
© AA
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İstanbul'da 17 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan ve teyzesini de taciz eden "cinci hoca" Kenan Kabakulak, Şişli'deki saklandığı evde yakalandı.
İstanbul Kağıthane'de "dini sohbetler" düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden 72 yaşındaki Kenan Kabakulak'ın kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini öne sürdü.
Bu dini sohbetlere katılan 17 yayındaki kız çocuğu, Kenan Kabakulak'ın söylediklerine inandı.
Bir toplantının ardından Kabakulak., çocuğu bir odaya kapatarak "Senin üzerindeki cinleri alacağım" diyerek cinsel istismara maruz bıraktı.

Tehdit etti

"Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar" tehdidi ile çocuğa istismarını sürdüren Kenan Kabakulak, bir süre sonra çocuğun teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

Şüpheli 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken bu suçlardan toplam 27 yıl hapis cezası aldı.
Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan şüphelinin izi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.
Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli cezaevine teslim edildi.
muayene doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
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