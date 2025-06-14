https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/lavrov-iranli-mevkidasi-arakci-ile-telefonda-gorustu-1097033482.html
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğü bildirildi. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T18:05+0300
2025-06-14T18:05+0300
2025-06-14T18:03+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abbas arakçi
telefon görüşmesi
i̇ran
i̇srail
moskova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştüğü belirtildi.Lavrov’un İsrail'in askeri eylemlerini kınadığı ve İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ilettiği vurgulandı.Lavrov’un ayrıca Moskova'nın gerginliğin düşürülmesi ve İran'ın nükleer programının çözüme kavuşturulmasına yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu dile getirdiği kaydedildi.Lavrov ve Arakçi’nin ayrıca Ortadoğu'daki durumla ilgili temasları sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/iran-disisleri-bakani-arakci-uluslararasi-atom-enerjisi-kurumunun-iran-karari-israile-saldirmasi-1097030585.html
i̇ran
i̇srail
moskova
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, telefon görüşmesi, i̇ran, i̇srail, moskova
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, telefon görüşmesi, i̇ran, i̇srail, moskova
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Lavrov’un İsrail'in askeri eylemlerini kınadığı ve İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ilettiği vurgulandı.
Lavrov’un ayrıca Moskova'nın gerginliğin düşürülmesi ve İran'ın nükleer programının çözüme kavuşturulmasına yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu dile getirdiği kaydedildi.
Lavrov ve Arakçi’nin ayrıca Ortadoğu'daki durumla ilgili temasları sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.