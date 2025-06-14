https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/lavrov-iranli-mevkidasi-arakci-ile-telefonda-gorustu-1097033482.html

Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğü bildirildi. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T18:05+0300

2025-06-14T18:05+0300

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dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

abbas arakçi

telefon görüşmesi

i̇ran

i̇srail

moskova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştüğü belirtildi.Lavrov’un İsrail'in askeri eylemlerini kınadığı ve İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ilettiği vurgulandı.Lavrov’un ayrıca Moskova'nın gerginliğin düşürülmesi ve İran'ın nükleer programının çözüme kavuşturulmasına yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu dile getirdiği kaydedildi.Lavrov ve Arakçi’nin ayrıca Ortadoğu'daki durumla ilgili temasları sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/iran-disisleri-bakani-arakci-uluslararasi-atom-enerjisi-kurumunun-iran-karari-israile-saldirmasi-1097030585.html

i̇ran

i̇srail

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, telefon görüşmesi, i̇ran, i̇srail, moskova