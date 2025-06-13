https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/izmirde-orman-yangini-2-ucak-ve-6-helikopter-mudahale-ediyor-1097006241.html

İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 6 helikopter müdahale ediyor

İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 6 helikopter müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T13:06+0300

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türki̇ye

orman yangını

i̇zmir

yangın

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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.İzmir'de orman yangınıMordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.2 uçak müdahale ediyorİhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

türki̇ye

i̇zmir

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2025

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orman yangını, i̇zmir, yangın