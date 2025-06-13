https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/izmirde-orman-yangini-2-ucak-ve-6-helikopter-mudahale-ediyor-1097006241.html
İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 6 helikopter müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 6 helikopter müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T13:06+0300
2025-06-13T13:06+0300
2025-06-13T13:34+0300
türki̇ye
orman yangını
i̇zmir
yangın
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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.İzmir'de orman yangınıMordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.2 uçak müdahale ediyorİhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
türki̇ye
i̇zmir
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orman yangını, i̇zmir, yangın
orman yangını, i̇zmir, yangın
İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 6 helikopter müdahale ediyor
13:06 13.06.2025 (güncellendi: 13:34 13.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.