https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/istanbulda-varilan-anlasma-uyarinca-rusyadan-ukraynaya-1200-cenaze-daha-teslim-edildi-1097029694.html
İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca Rusya’dan Ukrayna’ya 1200 cenaze daha teslim edildi
İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca Rusya’dan Ukrayna’ya 1200 cenaze daha teslim edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam eden Rusya’nın, 1200 Ukraynalı askerin cenazesini daha teslim ettiği belirtildi. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T14:48+0300
2025-06-14T14:48+0300
2025-06-14T15:26+0300
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esir takası
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Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rusya’nın İstanbul’da varılan anlaşmalar uyarınca hareket etmeye devam ederek çatışmalarda ölen 1200 Ukraynalı askerin cenazesini daha bugün Ukrayna’ya teslim ettiğini açıkladı.Bunun karşılığına Ukrayna’nın tek bir Rus asker cenazesini teslim etmediği kaydedildi.Kaynak ayrıca bugün Rusya ve Ukrayna arasında esir ve yaralı takasının yapıldığını bildirdi. Kaç esirin takas edildiği belirtilmedi.Rusya dün de Ukrayna’ya 1200 cenaze teslim ettiği, karşılığında tek bir cenaze alamadığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1097028532.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, cenaze, esir, esir takası, yaralı
rusya, ukrayna, i̇stanbul, cenaze, esir, esir takası, yaralı
İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca Rusya’dan Ukrayna’ya 1200 cenaze daha teslim edildi
14:48 14.06.2025 (güncellendi: 15:26 14.06.2025)
İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam eden Rusya’nın, 1200 Ukraynalı askerin cenazesini daha teslim ettiği belirtildi.
Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rusya’nın İstanbul’da varılan anlaşmalar uyarınca hareket etmeye devam ederek çatışmalarda ölen 1200 Ukraynalı askerin cenazesini daha bugün Ukrayna’ya teslim ettiğini açıkladı.
Bunun karşılığına Ukrayna’nın tek bir Rus asker cenazesini teslim etmediği kaydedildi.
Kaynak ayrıca bugün Rusya ve Ukrayna arasında esir ve yaralı takasının yapıldığını bildirdi. Kaç esirin takas edildiği belirtilmedi.
Rusya dün de Ukrayna’ya 1200 cenaze teslim ettiği, karşılığında tek bir cenaze alamadığı bildirilmişti.