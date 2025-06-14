https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/hindistanda-dusen-ucagin-kara-kutusuna-ulasildi-olenlerin-sayisi-270e-yukseldi--1097028363.html

Hindistan'da düşen uçağın kara kutusuna ulaşıldı: Ölenlerin sayısı 270'e yükseldi

Hindistan'da düşen uçağın kara kutusuna ulaşıldı: Ölenlerin sayısı 270'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 270'e yükseldi. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T13:17+0300

2025-06-14T13:17+0300

2025-06-14T13:17+0300

dünya

ahmedabad

air india

hindistan

uçak kazası

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Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanında 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının toplamda 270'e yükseldiği belirtildi. Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu uçağın kara kutusuna erişildiğini belirtirken, kara kutudaki verilere ulaşılması için çabaların sürdüğü kaydedildi.Uçak yerleşim yerine düşmüştüAhmedabad'da uçağın düştüğü Meghani Nagar yerleşim yeri ve bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, eyalet yetkilileri ölü sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı ve toplam ölü sayısının 270'e ulaştığı belirtildi.Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.Kazadan tek kişi kurtulmuştuKazadan tek kurtulan kişi olan Ramesh Viswashkumar'ın tedavisinin devam ettiğini belirten Gamet, "(Viswashkumar'ın) Durumu çok iyi ve yakın zamanda taburcu edilmeye hazır olacak." ifadesini kullandı.Kara kutu bulunduUçak kazasını soruşturan yetkililer ise uçuş verilerinin kaydedildiği kara kutuya kaza mahalli yakınlarında ulaşıldığını açıkladı.Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'ndan yapılan açıklamada da kara kutudaki verilere ulaşılması için çabaların sürdüğü kaydedildi. Hint medyasındaki haberlerde, kaza günü uçağın kara kutusuna ulaşıldığı belirtilmiş, yetkililer tarafından bu açıklama reddedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/1097004578.html

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ahmedabad, air india, hindistan, uçak kazası