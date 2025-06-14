https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/cumhurbaskani-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-gorustu-1097033996.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T18:56+0300
2025-06-14T18:56+0300
2025-06-14T18:57+0300
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i̇ran
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran halkına can kayıpları için başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhurbaşkanımız, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu’nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Natanz’daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu belirtti."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-telefonla-gorustu-israil-ve-iran-arasindaki-1097032993.html
türki̇ye
i̇srail
i̇ran
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i̇srail, i̇ran, gazze, türkiye, recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan
i̇srail, i̇ran, gazze, türkiye, recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
18:56 14.06.2025 (güncellendi: 18:57 14.06.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran halkına can kayıpları için başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu’nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Natanz’daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu belirtti."