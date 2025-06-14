https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-guvenlik-toplantisi-yapildi-1097035045.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı... 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T20:30+0300

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poli̇ti̇ka

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hakan fidan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.Güvenlik toplantısında İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

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