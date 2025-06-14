https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-guvenlik-toplantisi-yapildi-1097035045.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T20:30+0300
2025-06-14T20:30+0300
2025-06-14T20:30+0300
poli̇ti̇ka
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hakan fidan
yaşar güler
i̇brahim kalın
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i̇ran
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
milli i̇stihbarat teşkilatı
milli savunma bakanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.Güvenlik toplantısında İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/usakov-putin-ile-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097034493.html
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türkiye, hakan fidan, yaşar güler, i̇brahim kalın, cumhurbaşkanlığı külliyesi, i̇ran, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, milli i̇stihbarat teşkilatı, milli savunma bakanı, recep tayyip erdoğan
türkiye, hakan fidan, yaşar güler, i̇brahim kalın, cumhurbaşkanlığı külliyesi, i̇ran, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, milli i̇stihbarat teşkilatı, milli savunma bakanı, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.
Güvenlik toplantısında İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.