https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/2-milyon-kisiye-kalp-gribi-tanisi-konuldu-20-ila-50-yas-erkeklerde-daha-sik-gozlemleniyor-keskin-1095109065.html
2 milyon kişiye kalp gribi tanısı konuldu: 20 ila 50 yaş erkeklerde daha sık gözlemleniyor, keskin göğüs ağrısına dikkat
2 milyon kişiye kalp gribi tanısı konuldu: 20 ila 50 yaş erkeklerde daha sık gözlemleniyor, keskin göğüs ağrısına dikkat
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde 2 milyon kişide kalp gribi görüldü. Doktor Kaya, göğüsteki ani ve yoğun sıkışmalar konusunda uyarıyor ve "Genç erkekler daha sık olmak üzere... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T17:11+0300
2025-04-03T17:11+0300
2025-04-03T17:11+0300
sağlik
grip
kalp krizi
kalp çarpıntısı
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Son yıllarda birçok ünlü ismi genç yaşta kalp krizi sonucu kaybetmenin ardından, kalbe ilişkin sağlık sorunları daha sık araştırılır oldu.Kalp gribi belirtileri neler?Özellikle Kovid-19 sonrasında artış gösteren kalp gribine ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Adnan Kaya "Hastaların 10-15 günlük bir periyottan sonra göğüste batma, yanma, baskı, nefes darlığı, özellikle sırt üstü yatarken artan bir baskı ve keskin göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetleri oluyor. Genç erkekler daha sık olmak üzere her yaş grubunda bu rahatsızlığı görüyoruz ama 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık gözlemliyoruz." dedi.'2 milyona yakın kişiye kalp gribi tanısı konuldu'Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişiye kalp gribi tanısı konulduğunu belirten Kaya, 1500 kişiye yapılan otopsi sonucunda tüm vakaların yalnız yüzde 1'lik kısmının kalp gribi nedeniyle öldüğünün belirlendiğini söyledi.Kalp gribinden nasıl korunur?Prof. Dr. Kaya kalp gribine ilişkin en önemli önlemin bağışıklığı güçlü tutmak olduğunu söyledi ve "Sigara, alkol gibi sağlığı bozan faktörlerden uzak durmaları ve sonraki üst solunum yolu enfeksiyonlarında kendilerini dinlemeleri. Bu şikayetlerle tekrar kalp gribi olabileceklerden doktora başvurmalarını öneririm. Bu da grip gibi tekrarlayabiliyor. Miyokardit olan hastalarının yüzde 15 ila 30'u tekrar kalp gribi olabiliyor." diye de ekledi.'Kalp gribini hiç duymamıştım'Kalp gribi ile 19 yaşında tanışan üniversite öğrencisi Kıraç ise bir sabah göğsünde inanılmaz bir ağrıyla uyandığını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/doc-dr-keskin-kalp-krizinde-uce-uc-kuralini-anlatti-kalpte-baski-sikisma-ve-yanma-ne-zaman-1088387295.html
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kalp krizi, kalp gribi, kalp gribi belirtileri
kalp krizi, kalp gribi, kalp gribi belirtileri
2 milyon kişiye kalp gribi tanısı konuldu: 20 ila 50 yaş erkeklerde daha sık gözlemleniyor, keskin göğüs ağrısına dikkat
Dünya genelinde 2 milyon kişide kalp gribi görüldü. Doktor Kaya, göğüsteki ani ve yoğun sıkışmalar konusunda uyarıyor ve "Genç erkekler daha sık olmak üzere her yaş grubunda bu rahatsızlığı görüyoruz ama 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık gözlemliyoruz" dedi.
Son yıllarda birçok ünlü ismi genç yaşta kalp krizi sonucu kaybetmenin ardından, kalbe ilişkin sağlık sorunları daha sık araştırılır oldu.
Kalp gribi belirtileri neler?
Özellikle Kovid-19 sonrasında artış gösteren kalp gribine ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Adnan Kaya "Hastaların 10-15 günlük bir periyottan sonra göğüste batma, yanma, baskı, nefes darlığı, özellikle sırt üstü yatarken artan bir baskı ve keskin göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetleri oluyor. Genç erkekler daha sık olmak üzere her yaş grubunda bu rahatsızlığı görüyoruz ama 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık gözlemliyoruz." dedi.
'2 milyona yakın kişiye kalp gribi tanısı konuldu'
Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişiye kalp gribi tanısı konulduğunu belirten Kaya, 1500 kişiye yapılan otopsi sonucunda tüm vakaların yalnız yüzde 1'lik kısmının kalp gribi nedeniyle öldüğünün belirlendiğini söyledi.
Kalp gribinden nasıl korunur?
Prof. Dr. Kaya kalp gribine ilişkin en önemli önlemin bağışıklığı güçlü tutmak olduğunu söyledi ve "Sigara, alkol gibi sağlığı bozan faktörlerden uzak durmaları ve sonraki üst solunum yolu enfeksiyonlarında kendilerini dinlemeleri. Bu şikayetlerle tekrar kalp gribi olabileceklerden doktora başvurmalarını öneririm. Bu da grip gibi tekrarlayabiliyor. Miyokardit olan hastalarının yüzde 15 ila 30'u tekrar kalp gribi olabiliyor." diye de ekledi.
'Kalp gribini hiç duymamıştım'
Kalp gribi ile 19 yaşında tanışan üniversite öğrencisi Kıraç ise bir sabah göğsünde inanılmaz bir ağrıyla uyandığını anlattı.
"Dayanılmaz bir ağrıydı. Ebeveynlerimi kaldırdım, hastaneye geldik. Tetkikler sonucu kalp gribi tanısı konuldu. Uzun bir süre istirahatten sonra şimdi normale döndüm. Kalp gribini hayatımda hiç duymamıştım. İlk defa o gün doktor Adnan Hoca söyledi. Böylece o gün öğrenmiş oldum." İnsanlar 'Kalp gribi ne?' demeye başladı. Uzun bir süre dışarı çıkmadım, beslenmeme dikkat ettim. Zaten sigara kullanmıyorum. Birkaç ay sonra hoca bana 'Rahat rahat gezebilirsin ama biraz kendine dikkat et, zorlama kendini.' dedi. Bir süre sonra sporuma da geri döndüm ve çalışmaya başladım. Genellikle vücut geliştirme ve futbolla ilgileniyorum."