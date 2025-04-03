https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/2-milyon-kisiye-kalp-gribi-tanisi-konuldu-20-ila-50-yas-erkeklerde-daha-sik-gozlemleniyor-keskin-1095109065.html

2 milyon kişiye kalp gribi tanısı konuldu: 20 ila 50 yaş erkeklerde daha sık gözlemleniyor, keskin göğüs ağrısına dikkat

2 milyon kişiye kalp gribi tanısı konuldu: 20 ila 50 yaş erkeklerde daha sık gözlemleniyor, keskin göğüs ağrısına dikkat

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde 2 milyon kişide kalp gribi görüldü. Doktor Kaya, göğüsteki ani ve yoğun sıkışmalar konusunda uyarıyor ve "Genç erkekler daha sık olmak üzere... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T17:11+0300

2025-04-03T17:11+0300

2025-04-03T17:11+0300

sağlik

grip

kalp krizi

kalp çarpıntısı

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Son yıllarda birçok ünlü ismi genç yaşta kalp krizi sonucu kaybetmenin ardından, kalbe ilişkin sağlık sorunları daha sık araştırılır oldu.Kalp gribi belirtileri neler?Özellikle Kovid-19 sonrasında artış gösteren kalp gribine ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Adnan Kaya "Hastaların 10-15 günlük bir periyottan sonra göğüste batma, yanma, baskı, nefes darlığı, özellikle sırt üstü yatarken artan bir baskı ve keskin göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetleri oluyor. Genç erkekler daha sık olmak üzere her yaş grubunda bu rahatsızlığı görüyoruz ama 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık gözlemliyoruz." dedi.'2 milyona yakın kişiye kalp gribi tanısı konuldu'Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişiye kalp gribi tanısı konulduğunu belirten Kaya, 1500 kişiye yapılan otopsi sonucunda tüm vakaların yalnız yüzde 1'lik kısmının kalp gribi nedeniyle öldüğünün belirlendiğini söyledi.Kalp gribinden nasıl korunur?Prof. Dr. Kaya kalp gribine ilişkin en önemli önlemin bağışıklığı güçlü tutmak olduğunu söyledi ve "Sigara, alkol gibi sağlığı bozan faktörlerden uzak durmaları ve sonraki üst solunum yolu enfeksiyonlarında kendilerini dinlemeleri. Bu şikayetlerle tekrar kalp gribi olabileceklerden doktora başvurmalarını öneririm. Bu da grip gibi tekrarlayabiliyor. Miyokardit olan hastalarının yüzde 15 ila 30'u tekrar kalp gribi olabiliyor." diye de ekledi.'Kalp gribini hiç duymamıştım'Kalp gribi ile 19 yaşında tanışan üniversite öğrencisi Kıraç ise bir sabah göğsünde inanılmaz bir ağrıyla uyandığını anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/doc-dr-keskin-kalp-krizinde-uce-uc-kuralini-anlatti-kalpte-baski-sikisma-ve-yanma-ne-zaman-1088387295.html

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kalp krizi, kalp gribi, kalp gribi belirtileri