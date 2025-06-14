https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/cin-disisleri-bakani-wang-yi-iranin-nukleer-tesislerine-yonelik-israil-saldirisi-tehlikeli-bir-1097034709.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail saldırısı tehlikeli bir emsal teşkil ediyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail saldırısı tehlikeli bir emsal teşkil ediyor

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek tehlikeli bir emsal... 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T19:38+0300

2025-06-14T19:38+0300

2025-06-14T20:35+0300

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırısının, felaketle sonuçlanabilecek tehlikeli bir emsal teşkil ettiği konusunda uyardı.Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Çin Dışişleri Bakanı ayrıca İsrail üzerinde etkisi olan ülkeleri bölgesel barışı yeniden tesis etmek için somut adımlar atmaya çağırdı.'Askeri yöntemler kalıcı barış getirmez'Bakan Wang, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmesinde ise Çin'in, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a karşı güç kullanmasına karşı olduğunu vurguladı.Acil önceliğin çatışmayı daha fazla tırmandırmaktan kaçınmak, bölgenin daha büyük bir kargaşaya sürüklenmesini önlemek ve anlaşmazlıkların çözümü için diplomasiye dönmek olması gerektiğinin altını çizen Wang, "İran'ın nükleer sorununun çözümü için diplomasiye hala yer var, askeri yöntemler kalıcı bir barış getirmez" ifadesini kullandı.Wang, İran'a ve İsrail'e, farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri ve barış içinde bir arada yaşamayı hedeflemeleri çağrısında bulunurken ülkesinin bu yöndeki adımları desteklemek üzere yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

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