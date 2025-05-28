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Süper Lig’de disiplin fırtınası: 11 takım sevk edildi
Süper Lig’de disiplin fırtınası: 11 takım sevk edildi
Sputnik Türkiye
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de adeta disiplin alarmı verdi. 37. haftada yaşanan olaylar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle tam 11 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilen kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi devler de yer alıyor.Hangi kulüpler disipline gönderildi?TFF'nin açıklamasına göre, Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.Konyaspor'da bireysel ceza kapıdaTÜMOSAN Konyaspor’un futbolcusu Oğulcan Ülgün, karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle ayrıca disiplin kuruluna sevk edildi. 1. Lig’de de tablo değişmediTrendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor da Boluspor ile oynanan play-off rövanşında yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle disipline gönderildi.
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galatasaray, göztepe, fenerbahçe, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
galatasaray, göztepe, fenerbahçe, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

Süper Lig’de disiplin fırtınası: 11 takım sevk edildi

07:33 28.05.2025
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA
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TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de adeta disiplin alarmı verdi. 37. haftada yaşanan olaylar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da bulunduğu 11 kulüp PFDK’ye gönderildi. Oğulcan Ülgün’ün kural dışı hareketiyle bireysel ceza gündeme gelirken, 1. Lig’den Bandırmaspor da listede.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle tam 11 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilen kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi devler de yer alıyor.

Hangi kulüpler disipline gönderildi?

TFF'nin açıklamasına göre, Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.

Konyaspor'da bireysel ceza kapıda

TÜMOSAN Konyaspor’un futbolcusu Oğulcan Ülgün, karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle ayrıca disiplin kuruluna sevk edildi.
1. Lig’de de tablo değişmedi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor da Boluspor ile oynanan play-off rövanşında yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle disipline gönderildi.
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