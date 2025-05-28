https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/super-ligde-disiplin-firtinasi-11-takim-sevk-edildi-1096576609.html

Süper Lig’de disiplin fırtınası: 11 takım sevk edildi

Süper Lig’de disiplin fırtınası: 11 takım sevk edildi

Sputnik Türkiye

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de adeta disiplin alarmı verdi. 37. haftada yaşanan olaylar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T07:33+0300

2025-05-28T07:33+0300

2025-05-28T07:33+0300

spor

galatasaray

göztepe

fenerbahçe

beşiktaş

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle tam 11 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilen kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi devler de yer alıyor.Hangi kulüpler disipline gönderildi?TFF'nin açıklamasına göre, Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.Konyaspor'da bireysel ceza kapıdaTÜMOSAN Konyaspor’un futbolcusu Oğulcan Ülgün, karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle ayrıca disiplin kuruluna sevk edildi. 1. Lig’de de tablo değişmediTrendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor da Boluspor ile oynanan play-off rövanşında yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle disipline gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/unlu-spor-giyim-markasi-veri-sizintisini-dogruladi-544-bin-395-musterinin-bilgisi-ele-gecirildi-1096471803.html

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galatasaray, göztepe, fenerbahçe, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)