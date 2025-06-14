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Barış Alper için 3 dev talipli vardı, seçimini yaptı: Gitmek istediği takımı yönetime açıkladı
Barış Alper için 3 dev talipli vardı, seçimini yaptı: Gitmek istediği takımı yönetime açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın şampiyonluklarında kilit rol oynayan Barış Alper Yılmaz, transfer kararını yönetime iletti. Almanya’dan Leipzig, İngiltere’den Everton ve West... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T10:51+0300
2025-06-14T10:51+0300
spor
barış alper yılmaz
galatasaray
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Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray’ın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 48 resmi maçta 14 gol, 6 asistlik katkı sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, transfer teklifleri arasından tercihini netleştirdi.Leipzig’i seçti, kararını yönetime ilettiMilliyet’in haberine göre, Barış Alper Yılmaz, kendisine gelen üç teklif arasında RB Leipzig'i seçti. Almanya Bundesliga’da forma giymek isteyen milli futbolcu, bu kararını Galatasaray yönetimine iletti. İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve West Ham’ın teklifleri ise geri planda kaldı.Galatasaray 30 milyon euro istiyorLeipzig’in daha önce Barış Alper için sunduğu 18 milyon euro’luk teklif, Galatasaray tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncusu için 30 milyon euro bonservis bedeli belirlerken, yapılacak anlaşmaya bir sonraki satıştan %15 pay maddesi de eklemeyi planlıyor.Çok yönlü yapısıyla dikkat çektiTeknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmezlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, hem forvet hem kanat hem de bek mevkilerinde oynayarak çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Şampiyonluk yolundaki kritik maçlarda verdiği katkı, transfer piyasasındaki değerini artırdı.Avrupa’ya açılan bir yıldız dahaSon yıllarda Avrupa’ya yüksek bedellerle futbolcu gönderen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferiyle bu geleneği sürdürmeye hazırlanıyor. Eğer Leipzig ile anlaşma sağlanırsa, bu transfer sarı-kırmızılıların kasasına önemli bir gelir kazandıracak.
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barış alper yılmaz, galatasaray, leipzig, west ham, okan buruk
barış alper yılmaz, galatasaray, leipzig, west ham, okan buruk

Barış Alper için 3 dev talipli vardı, seçimini yaptı: Gitmek istediği takımı yönetime açıkladı

10:51 14.06.2025
© Ahmet OkatalıBarış Alper
Barış Alper - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
© Ahmet Okatalı
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Galatasaray’ın şampiyonluklarında kilit rol oynayan Barış Alper Yılmaz, transfer kararını yönetime iletti. Almanya’dan Leipzig, İngiltere’den Everton ve West Ham arasında tercih yapan milli futbolcu, Bundesliga ekibinde oynamak istediğini bildirdi. Galatasaray ise 30 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray’ın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 48 resmi maçta 14 gol, 6 asistlik katkı sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, transfer teklifleri arasından tercihini netleştirdi.

Leipzig’i seçti, kararını yönetime iletti

Milliyet’in haberine göre, Barış Alper Yılmaz, kendisine gelen üç teklif arasında RB Leipzig'i seçti. Almanya Bundesliga’da forma giymek isteyen milli futbolcu, bu kararını Galatasaray yönetimine iletti. İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve West Ham’ın teklifleri ise geri planda kaldı.

Galatasaray 30 milyon euro istiyor

Leipzig’in daha önce Barış Alper için sunduğu 18 milyon euro’luk teklif, Galatasaray tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncusu için 30 milyon euro bonservis bedeli belirlerken, yapılacak anlaşmaya bir sonraki satıştan %15 pay maddesi de eklemeyi planlıyor.

Çok yönlü yapısıyla dikkat çekti

Teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmezlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, hem forvet hem kanat hem de bek mevkilerinde oynayarak çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Şampiyonluk yolundaki kritik maçlarda verdiği katkı, transfer piyasasındaki değerini artırdı.

Avrupa’ya açılan bir yıldız daha

Son yıllarda Avrupa’ya yüksek bedellerle futbolcu gönderen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferiyle bu geleneği sürdürmeye hazırlanıyor. Eğer Leipzig ile anlaşma sağlanırsa, bu transfer sarı-kırmızılıların kasasına önemli bir gelir kazandıracak.
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