https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/istanbulda-suya-yuzde-10-zam-geldi-1096230719.html

İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi

İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da konut ve iş yerlerinde kullanılan suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. Konutlarda 0-15 metreküp arası birim fiyat 42.37 TL'den 46.62 TL'ye yükseldi... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T21:34+0300

2025-05-14T21:34+0300

2025-05-14T21:34+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

su

su kesintisi

su baskını

atık su

zam

ara zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_e6d6a5dba5380af7781e24d626f6f719.jpg

İstanbul'da konut ve iş yerlerinde kullanılan suya yüzde 10 oranında zam yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde alınan kararla, suya her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasıyla yapılan zammın ardından konutlarda 1. kademe suyun metreküp fiyatı 42.37 TL'den 46.62 TL'ye yükselirken, iş yerlerinde 1. kademe fiyat 111 TL’den 122.10 TL’ye çıktı. 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, su fiyatlarının her ay TÜİK verilerine göre güncelleneceği belirtildi.Konut ve iş yerleri için yeni tarifeler belirlendiKabul edilen zam teklifiyle birlikte, 1 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni su tarifeleri şu şekilde olacak:Konut tarifeleri:İş yeri tarifeleri:Ayrıca, mahalle olan köyler ve kırsal mahallelerde uygulanan su birim fiyatı da 10.59 TL'den 11.64 TL'ye yükseltildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/iskiden-su-kesintisi-uyarisi-10-saat-su-verilmeyecek-ilceler-duyuruldu-1095960025.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), su, su kesintisi, su baskını, atık su, zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam