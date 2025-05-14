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İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
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İstanbul'da konut ve iş yerlerinde kullanılan suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. Konutlarda 0-15 metreküp arası birim fiyat 42.37 TL'den 46.62 TL'ye yükseldi... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da konut ve iş yerlerinde kullanılan suya yüzde 10 oranında zam yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde alınan kararla, suya her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasıyla yapılan zammın ardından konutlarda 1. kademe suyun metreküp fiyatı 42.37 TL'den 46.62 TL'ye yükselirken, iş yerlerinde 1. kademe fiyat 111 TL’den 122.10 TL’ye çıktı. 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, su fiyatlarının her ay TÜİK verilerine göre güncelleneceği belirtildi.Konut ve iş yerleri için yeni tarifeler belirlendiKabul edilen zam teklifiyle birlikte, 1 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni su tarifeleri şu şekilde olacak:Konut tarifeleri:İş yeri tarifeleri:Ayrıca, mahalle olan köyler ve kırsal mahallelerde uygulanan su birim fiyatı da 10.59 TL'den 11.64 TL'ye yükseltildi.
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), su, su kesintisi, su baskını, atık su, zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), su, su kesintisi, su baskını, atık su, zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam

İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi

21:34 14.05.2025
© Elif Küçüksu, çeşme, ev çeşme, musluk
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© Elif Küçük
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İstanbul'da konut ve iş yerlerinde kullanılan suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. Konutlarda 0-15 metreküp arası birim fiyat 42.37 TL'den 46.62 TL'ye yükseldi. İş yerlerinde ise 1. kademe suyun metreküp fiyatı 111 TL'den 122 TL'ye çıktı.
İstanbul'da konut ve iş yerlerinde kullanılan suya yüzde 10 oranında zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde alınan kararla, suya her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasıyla yapılan zammın ardından konutlarda 1. kademe suyun metreküp fiyatı 42.37 TL'den 46.62 TL'ye yükselirken, iş yerlerinde 1. kademe fiyat 111 TL’den 122.10 TL’ye çıktı.
1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, su fiyatlarının her ay TÜİK verilerine göre güncelleneceği belirtildi.

Konut ve iş yerleri için yeni tarifeler belirlendi

Kabul edilen zam teklifiyle birlikte, 1 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni su tarifeleri şu şekilde olacak:

Konut tarifeleri:

1. Kademe (0-15 m³): 42.37 TL → 46.62 TL
2. Kademe (16-30 m³): 64.58 TL → 71.04 TL
3. Kademe (31 m³ ve üzeri): 93.40 TL → 102.75 TL

İş yeri tarifeleri:

1. Kademe (0-15 m³): 111 TL → 122.10 TL
2. Kademe (16-50 m³): 117,52 TL → 129.30 TL
3. Kademe (51-100 m³): 144,46 TL → 158.91 TL
4. Kademe (101 m³ ve üzeri): 151,03 TL → 166.14 TL
Ayrıca, mahalle olan köyler ve kırsal mahallelerde uygulanan su birim fiyatı da 10.59 TL'den 11.64 TL'ye yükseltildi.
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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