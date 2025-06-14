https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/abd-savunma-bakani-hegseth-iranin-hala-bir-secenegi-var-1097032703.html
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'ın hala bir seçeneği var
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'ın hala bir seçeneği var
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Hegseth yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'daki gerginliği takip ettiğini belirterek Donald Trump'ın İran'ın nükleer meselesini müzakere... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T17:09+0300
2025-06-14T17:09+0300
2025-06-14T17:29+0300
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki gerginliği gerçek zamanlı olarak takip ettiklerini belirterek bölgedeki askerlerin güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.Hegseth açıklamasında, "Gerçek zamanlı olarak takip ediyoruz. Savunma Bakanlığı, başlangıç zamanı ve tüm süre dahil olmak üzere her düzeyde bunu takip ediyor” dedi.Hegset, ABD'nin Orta Doğu'da bulunan askerlerini korumaya ve gerektiğinde onlara gerekli kaynakları sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.'Trump, İran'ın nükleer meselesini müzakere masasında çözmeyi hedefliyor'Savunma Bakanı Hegseth ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programını müzakere masasında çözmeyi hedeflemeye ettiğini dile getirdi.Hegseth açıklamasında, “Başkan, barışı tercih ettiğini mesajını vermeye devam ediyor. O, çözümün müzakere masasında bulunmasını tercih ediyor. İran'ın hala bir seçeneği var" dedi.Hegseth verdiği demeçte ayrıca İran'ın ABD askeri tesislerine olası bir saldırısının 'kötü bir fikir' olacağını ve Tahran'ın bunu düşünmemesi gerektiğini belirterek, “İran'ın, gözünü Amerika Birleşik Devletleri'ne dikmemesi gerektiği açık olmalıdır. Bu kötü bir fikir olurdu” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-israil-batinin-hosgorusuyle-nedeniyle-cezasizlik-hissine-1097032303.html
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abd, pete hegseth, i̇ran, abd, savunma bakanlığı, donald trump
abd, pete hegseth, i̇ran, abd, savunma bakanlığı, donald trump
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'ın hala bir seçeneği var
17:09 14.06.2025 (güncellendi: 17:29 14.06.2025)
ABD Savunma Bakanı Hegseth yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'daki gerginliği takip ettiğini belirterek Donald Trump'ın İran'ın nükleer meselesini müzakere masasında çözmeyi hedeflediğini ve İran'ın hala bir seçeneği olduğunu dile getirdi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki gerginliği gerçek zamanlı olarak takip ettiklerini belirterek bölgedeki askerlerin güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.
Hegseth açıklamasında, "Gerçek zamanlı olarak takip ediyoruz. Savunma Bakanlığı, başlangıç zamanı ve tüm süre dahil olmak üzere her düzeyde bunu takip ediyor” dedi.
Hegset, ABD'nin Orta Doğu'da bulunan askerlerini korumaya ve gerektiğinde onlara gerekli kaynakları sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
'Trump, İran'ın nükleer meselesini müzakere masasında çözmeyi hedefliyor'
Savunma Bakanı Hegseth ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programını müzakere masasında çözmeyi hedeflemeye ettiğini dile getirdi.
Hegseth açıklamasında, “Başkan, barışı tercih ettiğini mesajını vermeye devam ediyor. O, çözümün müzakere masasında bulunmasını tercih ediyor. İran'ın hala bir seçeneği var" dedi.
Hegseth verdiği demeçte ayrıca İran'ın ABD askeri tesislerine olası bir saldırısının 'kötü bir fikir' olacağını ve Tahran'ın bunu düşünmemesi gerektiğini belirterek, “İran'ın, gözünü Amerika Birleşik Devletleri'ne dikmemesi gerektiği açık olmalıdır. Bu kötü bir fikir olurdu” dedi.