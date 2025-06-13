https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/yabanci-cobanlar-geliyor-calisma-izni-basvurulari-basladi-1096999779.html

Yabancı çobanlar geliyor: Çalışma izni başvuruları başladı

Yabancı çobanlar geliyor: Çalışma izni başvuruları başladı

Sputnik Türkiye

yabancı çoban

2025-06-13T10:53+0300

2025-06-13T10:53+0300

2025-06-13T10:53+0300

türki̇ye

çoban

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

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Yabancı çobanlar için çalışma izni başvuruları alınmaya başlandı.Yabancı çobanlar için izinÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye'de hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyacın yerli iş gücüyle karşılanamadığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı sağlanıyor.Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayvancılık sektöründe büyükbaş veya küçükbaş hayvanı bulunan ve Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtlı hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek çobanlara ve hayvan bakıcılarına ilişkin çalışma izni başvuruları dün alınmaya başlandı.Yabancı çobanlık için şartlar ne?Türkiye'de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikametgahı olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuru yapılabilecek.İşletmeler için başvuru şartları şöyle açıklandı:Kriterlerin her bir katı için bir çoban/sürü yöneticisi olmak üzere aynı hayvancılık işletmesinde en fazla 3 yabancıya kadar çalışma izni düzenlenebilecek.

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yabancı çoban