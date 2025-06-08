https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/mesleklerin-gelecegi-raporu-yayimlandi-5-yilda-92-milyon-meslek-yok-olacak-1096874021.html
Mesleklerin Geleceği Raporu yayımlandı: 5 yılda 92 milyon meslek yok olacak
Mesleklerin Geleceği Raporu yayımlandı: 5 yılda 92 milyon meslek yok olacak
Sputnik Türkiye
Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, 2025-2030 arasında 92 milyon meslek yok olurken, 170 milyon yeni iş alanı ortaya çıkacak. Yapay zeka, dijitalleşme ve... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T16:57+0300
2025-06-08T16:57+0300
2025-06-08T16:57+0300
dünya
meslek
meslek hastalığı
meslek sahibi
işçi
mevsimlik işçi
yapay zeka
yapay zeka mühendisliği
dünya ekonomik forumu
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
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WEF raporuna göre yapay zeka, otomasyon ve yeşil dönüşüm etkisiyle 2025-2030 yılları arasında 92 milyon iş kaybolurken 170 milyon yeni meslek alanı açılacak.Dünya Ekonomik Forumu’nun '2025 Mesleklerin Geleceği' raporu, 2025-2030 yılları arasında küresel iş gücünde köklü değişimler yaşanacağını ortaya koydu. Rapora göre bu süreçte 92 milyon iş yok olurken, 170 milyon yeni iş alanının doğacağı açıklandı.Otomasyon, yapay zeka ve dijitalleşme gibi gelişmelerin gişe görevlisi, kasiyer, montaj işçisi, çoban, çiftçi, sarraf ve zanaatkar gibi birçok geleneksel mesleğin sonuna neden olacağı, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yürütülen yeşil dönüşümün de fosil yakıt sektörünü bitireceği belirtildi. Öte yandan raporda finansal teknoloji mühendisliği, yapay zeka uzmanlığı, siber güvenlik, çevre mühendisliği gibi alanların en hızlı büyüyen meslekler arasında olacağı ifade edildi. Teknoloji okuryazarlığı, problem çözme, esneklik, empati gibi becerilerin önemi giderek artarken, mesleklerin yaklaşık yüzde 22’sinin ya tamamen yok olacağı ya da ciddi bir dönüşüm geçireceği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/duzcede-yapay-zeka-destekli-radar-devreye-girdi-trafiradar-5-gunde-224-araca-526-bin-645-tl-ceza-1096809163.html
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meslek, meslek hastalığı, meslek sahibi, işçi, mevsimlik işçi, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği, dünya ekonomik forumu, dünya ekonomik forumu (world economic forum)
meslek, meslek hastalığı, meslek sahibi, işçi, mevsimlik işçi, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği, dünya ekonomik forumu, dünya ekonomik forumu (world economic forum)
Mesleklerin Geleceği Raporu yayımlandı: 5 yılda 92 milyon meslek yok olacak
Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, 2025-2030 arasında 92 milyon meslek yok olurken, 170 milyon yeni iş alanı ortaya çıkacak. Yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm, çobanlıktan banka gişe görevliliğine kadar pek çok geleneksel mesleği tehdit ediyor.
WEF raporuna göre yapay zeka, otomasyon ve yeşil dönüşüm etkisiyle 2025-2030 yılları arasında 92 milyon iş kaybolurken 170 milyon yeni meslek alanı açılacak.
Dünya Ekonomik Forumu’nun '2025 Mesleklerin Geleceği' raporu, 2025-2030 yılları arasında küresel iş gücünde köklü değişimler yaşanacağını ortaya koydu. Rapora göre bu süreçte 92 milyon iş yok olurken, 170 milyon yeni iş alanının doğacağı açıklandı.
Otomasyon, yapay zeka ve dijitalleşme gibi gelişmelerin gişe görevlisi, kasiyer, montaj işçisi, çoban, çiftçi, sarraf ve zanaatkar gibi birçok geleneksel mesleğin sonuna neden olacağı, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yürütülen yeşil dönüşümün de fosil yakıt sektörünü bitireceği belirtildi.
Öte yandan raporda finansal teknoloji mühendisliği, yapay zeka uzmanlığı, siber güvenlik, çevre mühendisliği gibi alanların en hızlı büyüyen meslekler arasında olacağı ifade edildi. Teknoloji okuryazarlığı, problem çözme, esneklik, empati gibi becerilerin önemi giderek artarken, mesleklerin yaklaşık yüzde 22’sinin ya tamamen yok olacağı ya da ciddi bir dönüşüm geçireceği belirlendi.