https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/unlu-tiyatro-oyuncusu-son-yolculuguna-ugurlandi-cenazeye-siyasetciler-akin-etti-1097014699.html

Ünlü tiyatro oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye siyasetçiler akın etti

Ünlü tiyatro oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye siyasetçiler akın etti

Sputnik Türkiye

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan sanatçı Hüseyin Goncagül, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T17:14+0300

2025-06-13T17:14+0300

2025-06-13T17:14+0300

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cenaze evi

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Ünlü tiyatrocu Hüseyin Goncagül, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.Kültür ve sanat dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Goncagül’ün cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cuma namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün yanı sıra, sanat, edebiyat ve medya camiasından birçok isim katıldı. Törende, Goncagül için helallik alındı, dualar edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/tiyatro-oyuncusu-huseyin-goncagul-hayatini-kaybetti-1096988694.html

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