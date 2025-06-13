Ünlü tiyatro oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye siyasetçiler akın etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Trump için hem İsrail’in hem de Körfez’in güvenliği önemli’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: ‘İran benzer şekilde karşılık verirse kendisi için çok yıpratıcı olur’
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cem Arüv: Yaşam biçimimizi tamamen değiştirmeliyiz'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:25
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
İsrail İran'a saldırdı: Nükleer anlaşmada ABD neler dayattı? İsrail ve ABD, rejim değişikliği mi hedefliyor?
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tıkandı Baba ve kaderin oyunu
18:08
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
18:17
19 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/unlu-tiyatro-oyuncusu-son-yolculuguna-ugurlandi-cenazeye-siyasetciler-akin-etti-1097014699.html
Ünlü tiyatro oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye siyasetçiler akın etti
Ünlü tiyatro oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye siyasetçiler akın etti
Sputnik Türkiye
Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan sanatçı Hüseyin Goncagül, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T17:14+0300
2025-06-13T17:14+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
cenaze evi
cenaze nakil aracı
tiyatro
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097014462_0:237:3074:1966_1920x0_80_0_0_ee4ac02b095df8c07971e0322b4d1cbd.jpg
Ünlü tiyatrocu Hüseyin Goncagül, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.Kültür ve sanat dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Goncagül’ün cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cuma namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün yanı sıra, sanat, edebiyat ve medya camiasından birçok isim katıldı. Törende, Goncagül için helallik alındı, dualar edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/tiyatro-oyuncusu-huseyin-goncagul-hayatini-kaybetti-1096988694.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097014462_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_73a153cd31617ffeba4a291a2f537323.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇stanbul, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı, tiyatro, radyo, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, süleyman soylu, osman aşkın bak
türkiye, i̇stanbul, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı, tiyatro, radyo, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, süleyman soylu, osman aşkın bak

Ünlü tiyatro oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye siyasetçiler akın etti

17:14 13.06.2025
© AA / Muhammed Enes YıldırımHüseyin Goncagül'ün cenazesi
Hüseyin Goncagül'ün cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Abone ol
Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan sanatçı Hüseyin Goncagül, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı olan Goncagül’ün cenazesine siyaset, sanat ve medya dünyasından birçok isim katıldı.
Ünlü tiyatrocu Hüseyin Goncagül, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Kültür ve sanat dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Goncagül’ün cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cuma namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün yanı sıra, sanat, edebiyat ve medya camiasından birçok isim katıldı. Törende, Goncagül için helallik alındı, dualar edildi.
Hüseyin Goncagül - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
TÜRKİYE
Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
00:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала