Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu hareketliliği ve İran nükleer dosyasında son durum
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/tiyatro-oyuncusu-huseyin-goncagul-hayatini-kaybetti-1096988694.html
Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tiyatro sanatçısı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi gören Goncagül’ün... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T00:56+0300
2025-06-13T00:56+0300
türki̇ye
tiyatro
i̇stanbul tiyatro festivali
d.o.s.t tiyatro topluluğu
13. afife tiyatro ödülleri
radyo
radyo yayıncılığı ödülü
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096988523_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_68c8294628a1e05d49a77da85d8c8e71.jpg
Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 70 yaşında hayatını kaybetti.Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Hüseyin Goncagül kimdir?Türk tiyatro sanatçısı, eğitimci ve program yapımcısı. İstanbul doğumlu olan Goncagül, 1970'te Devlet Tiyatroları'nda başladığı sanat hayatında özellikle çocuk tiyatrosu alanında öne çıktı. 13 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1984'te 'İnsanlar ve Soytarılar' oyunuyla ünlendi.1990'larda Kanal 7'de 'İstanbul Kazan Ben Kepçe' gibi programlar sunarak televizyonculuk yaptı. TRT Çocuk'ta danışmanlık görevi üstlendi, çocuk tiyatrosu alanında önemli çalışmalara imza attı. Aynı zamanda yazar ve radyo programcısı olan Goncagül, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kültürel etkinlikler düzenledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/devlet-sanatcisi-kutlu-payasli-vefat-etti-kutlu-payasli-kimdir-1096501488.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096988523_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_985137e3bb2eeaf0621ed43d2478f20a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tiyatro, i̇stanbul tiyatro festivali, d.o.s.t tiyatro topluluğu, 13. afife tiyatro ödülleri, radyo, radyo yayıncılığı ödülü, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
tiyatro, i̇stanbul tiyatro festivali, d.o.s.t tiyatro topluluğu, 13. afife tiyatro ödülleri, radyo, radyo yayıncılığı ödülü, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti

00:56 13.06.2025
© AAHüseyin Goncagül
Hüseyin Goncagül - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
Abone ol
Tiyatro sanatçısı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi gören Goncagül’ün vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.
Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 70 yaşında hayatını kaybetti.
Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Türk tiyatrosunun kıymetli ismi, gönüllerde iz bırakan sanatçı Hüseyin Goncagül’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinen sanatçımız, zarafeti, duruşu ve gönül diliyle gönülleri fethetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Hüseyin Goncagül kimdir?

Türk tiyatro sanatçısı, eğitimci ve program yapımcısı. İstanbul doğumlu olan Goncagül, 1970'te Devlet Tiyatroları'nda başladığı sanat hayatında özellikle çocuk tiyatrosu alanında öne çıktı. 13 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1984'te 'İnsanlar ve Soytarılar' oyunuyla ünlendi.
1990'larda Kanal 7'de 'İstanbul Kazan Ben Kepçe' gibi programlar sunarak televizyonculuk yaptı. TRT Çocuk'ta danışmanlık görevi üstlendi, çocuk tiyatrosu alanında önemli çalışmalara imza attı. Aynı zamanda yazar ve radyo programcısı olan Goncagül, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kültürel etkinlikler düzenledi.
Kutlu Payaslı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
TÜRKİYE
Devlet sanatçısı Kutlu Payaslı vefat etti: Kutlu Payaslı kimdir?
25 Mayıs, 18:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала