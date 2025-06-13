https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/tiyatro-oyuncusu-huseyin-goncagul-hayatini-kaybetti-1096988694.html

Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tiyatro sanatçısı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi gören Goncagül’ün... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T00:56+0300

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Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 70 yaşında hayatını kaybetti.Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Hüseyin Goncagül kimdir?Türk tiyatro sanatçısı, eğitimci ve program yapımcısı. İstanbul doğumlu olan Goncagül, 1970'te Devlet Tiyatroları'nda başladığı sanat hayatında özellikle çocuk tiyatrosu alanında öne çıktı. 13 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1984'te 'İnsanlar ve Soytarılar' oyunuyla ünlendi.1990'larda Kanal 7'de 'İstanbul Kazan Ben Kepçe' gibi programlar sunarak televizyonculuk yaptı. TRT Çocuk'ta danışmanlık görevi üstlendi, çocuk tiyatrosu alanında önemli çalışmalara imza attı. Aynı zamanda yazar ve radyo programcısı olan Goncagül, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kültürel etkinlikler düzenledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/devlet-sanatcisi-kutlu-payasli-vefat-etti-kutlu-payasli-kimdir-1096501488.html

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Sputnik Türkiye

tiyatro, i̇stanbul tiyatro festivali, d.o.s.t tiyatro topluluğu, 13. afife tiyatro ödülleri, radyo, radyo yayıncılığı ödülü, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)