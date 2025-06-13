https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/tiyatro-oyuncusu-huseyin-goncagul-hayatini-kaybetti-1096988694.html
Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tiyatro sanatçısı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi gören Goncagül’ün... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T00:56+0300
2025-06-13T00:56+0300
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Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 70 yaşında hayatını kaybetti.Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Hüseyin Goncagül kimdir?Türk tiyatro sanatçısı, eğitimci ve program yapımcısı. İstanbul doğumlu olan Goncagül, 1970'te Devlet Tiyatroları'nda başladığı sanat hayatında özellikle çocuk tiyatrosu alanında öne çıktı. 13 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1984'te 'İnsanlar ve Soytarılar' oyunuyla ünlendi.1990'larda Kanal 7'de 'İstanbul Kazan Ben Kepçe' gibi programlar sunarak televizyonculuk yaptı. TRT Çocuk'ta danışmanlık görevi üstlendi, çocuk tiyatrosu alanında önemli çalışmalara imza attı. Aynı zamanda yazar ve radyo programcısı olan Goncagül, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kültürel etkinlikler düzenledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/devlet-sanatcisi-kutlu-payasli-vefat-etti-kutlu-payasli-kimdir-1096501488.html
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tiyatro, i̇stanbul tiyatro festivali, d.o.s.t tiyatro topluluğu, 13. afife tiyatro ödülleri, radyo, radyo yayıncılığı ödülü, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
tiyatro, i̇stanbul tiyatro festivali, d.o.s.t tiyatro topluluğu, 13. afife tiyatro ödülleri, radyo, radyo yayıncılığı ödülü, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
Tiyatro oyuncusu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Tiyatro sanatçısı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi gören Goncagül’ün vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.
Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 70 yaşında hayatını kaybetti.
Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Türk tiyatrosunun kıymetli ismi, gönüllerde iz bırakan sanatçı Hüseyin Goncagül’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinen sanatçımız, zarafeti, duruşu ve gönül diliyle gönülleri fethetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Türk tiyatro sanatçısı, eğitimci ve program yapımcısı. İstanbul doğumlu olan Goncagül, 1970'te Devlet Tiyatroları'nda başladığı sanat hayatında özellikle çocuk tiyatrosu alanında öne çıktı. 13 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1984'te 'İnsanlar ve Soytarılar' oyunuyla ünlendi.
1990'larda Kanal 7'de 'İstanbul Kazan Ben Kepçe' gibi programlar sunarak televizyonculuk yaptı. TRT Çocuk'ta danışmanlık görevi üstlendi, çocuk tiyatrosu alanında önemli çalışmalara imza attı. Aynı zamanda yazar ve radyo programcısı olan Goncagül, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kültürel etkinlikler düzenledi.