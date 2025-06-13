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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/tcmb-rezervleri-art-arda-besinci-haftada-da-yukseldi-1097012736.html
TCMB rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi
TCMB rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T15:42+0300
2025-06-13T15:42+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde yükseliş eğilimi sürüyor. TCMB rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi.Merkez Bankası rezervleri yükseldiTCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 280 milyon dolar yükselişle 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 30 Mayıs'ta 70 milyar 26 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 409 milyon dolar artışla 83 milyar 164 milyon dolardan 85 milyar 573 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/aymden-turk-parasinin-kiymetini-koruma-hakkinda-kanuna-iliskin-iptal-karari-1096999941.html
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merkez bankası, rezerv, dolar
merkez bankası, rezerv, dolar

TCMB rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi

15:42 13.06.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde yükseliş eğilimi sürüyor. TCMB rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 280 milyon dolar yükselişle 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 30 Mayıs'ta 70 milyar 26 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 409 milyon dolar artışla 83 milyar 164 milyon dolardan 85 milyar 573 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.
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