https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/tcmb-rezervleri-art-arda-besinci-haftada-da-yukseldi-1097012736.html

TCMB rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi

TCMB rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T15:42+0300

2025-06-13T15:42+0300

2025-06-13T15:42+0300

ekonomi̇

merkez bankası

rezerv

dolar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde yükseliş eğilimi sürüyor. TCMB rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi.Merkez Bankası rezervleri yükseldiTCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 280 milyon dolar yükselişle 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 30 Mayıs'ta 70 milyar 26 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 409 milyon dolar artışla 83 milyar 164 milyon dolardan 85 milyar 573 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.

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