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Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağında bomba tehdidi: Uçak acil iniş yaptı
Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağında bomba tehdidi: Uçak acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Tayland Phuket Adası'ndan Hindistan Yeni Delhi'ye giden bir Air India uçağı, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T09:26+0300
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dünya
tayland
air india
hindistan
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Tayland Havalimanı yetkilileri, Tayland'ın Phuket kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden bir Air India uçağının bomba tehdidi almasının ardından adaya acil iniş yaptığını duyurdu. 156 yolcu taşıyan AI 379 numaralı uçak, acil durum planı doğrultusundan tahliye edildi.Uçuş takip sistemi Flightradar24'e göre uçak Cuma günü yerel saatle sabah saat 09.30'da Hindistan'ın başkentine gitmek üzere Phuket havalimanından kalktı. Ancak Andaman Denizi'nin etrafında geniş bir tur attıktan sonra Tayland Adası'na geri dönerek acil iniş yaptı.İnişin ardından uçakta yapılan aramalarda yetkililer bomba bulmadıklarını ancak bomba tehdidi içeren bir not bulduklarını belirtti. Yetkililer notu bulan yolcunun sorgulandığını açıkladı.Olay, Perşembe günü Ahmedabad'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ve 240'tan fazla kişinin ölümüne yol açan bir Air India uçağının ardından yaşandı. Hindistan havayolları, geçen yılın ilk 10 ayında yaklaşık bin sahte bomba çağrısı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistanda-kalkista-yolcu-ucagi-dustu-1096973408.html
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tayland, air india, hindistan
tayland, air india, hindistan

Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağında bomba tehdidi: Uçak acil iniş yaptı

09:26 13.06.2025 (güncellendi: 10:08 13.06.2025)
© FotoğrafMalezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni iddia
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni iddia - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Fotoğraf
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Tayland Phuket Adası'ndan Hindistan Yeni Delhi'ye giden bir Air India uçağı, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
Tayland Havalimanı yetkilileri, Tayland'ın Phuket kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden bir Air India uçağının bomba tehdidi almasının ardından adaya acil iniş yaptığını duyurdu. 156 yolcu taşıyan AI 379 numaralı uçak, acil durum planı doğrultusundan tahliye edildi.
Uçuş takip sistemi Flightradar24'e göre uçak Cuma günü yerel saatle sabah saat 09.30'da Hindistan'ın başkentine gitmek üzere Phuket havalimanından kalktı. Ancak Andaman Denizi'nin etrafında geniş bir tur attıktan sonra Tayland Adası'na geri dönerek acil iniş yaptı.
İnişin ardından uçakta yapılan aramalarda yetkililer bomba bulmadıklarını ancak bomba tehdidi içeren bir not bulduklarını belirtti. Yetkililer notu bulan yolcunun sorgulandığını açıkladı.
Olay, Perşembe günü Ahmedabad'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ve 240'tan fazla kişinin ölümüne yol açan bir Air India uçağının ardından yaşandı. Hindistan havayolları, geçen yılın ilk 10 ayında yaklaşık bin sahte bomba çağrısı aldı.
Hindistan'da düşen yolcu uçağının enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü: Havayolu şirketi 241 kişinin öldüğünü teyit etti
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