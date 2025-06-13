https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/taylanddan-hindistana-giden-air-india-ucaginda-bomba-tehdidi-ucak-acil-inis-yapti-1096996507.html

Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağında bomba tehdidi: Uçak acil iniş yaptı

Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağında bomba tehdidi: Uçak acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Tayland Phuket Adası'ndan Hindistan Yeni Delhi'ye giden bir Air India uçağı, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T09:26+0300

2025-06-13T09:26+0300

2025-06-13T10:08+0300

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Tayland Havalimanı yetkilileri, Tayland'ın Phuket kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden bir Air India uçağının bomba tehdidi almasının ardından adaya acil iniş yaptığını duyurdu. 156 yolcu taşıyan AI 379 numaralı uçak, acil durum planı doğrultusundan tahliye edildi.Uçuş takip sistemi Flightradar24'e göre uçak Cuma günü yerel saatle sabah saat 09.30'da Hindistan'ın başkentine gitmek üzere Phuket havalimanından kalktı. Ancak Andaman Denizi'nin etrafında geniş bir tur attıktan sonra Tayland Adası'na geri dönerek acil iniş yaptı.İnişin ardından uçakta yapılan aramalarda yetkililer bomba bulmadıklarını ancak bomba tehdidi içeren bir not bulduklarını belirtti. Yetkililer notu bulan yolcunun sorgulandığını açıkladı.Olay, Perşembe günü Ahmedabad'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ve 240'tan fazla kişinin ölümüne yol açan bir Air India uçağının ardından yaşandı. Hindistan havayolları, geçen yılın ilk 10 ayında yaklaşık bin sahte bomba çağrısı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistanda-kalkista-yolcu-ucagi-dustu-1096973408.html

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