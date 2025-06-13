https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusyada-ihalara-karsi-lazer-sistemleri-test-ediliyor-1097013127.html

Rusya’da İHA’lara karşı lazer sistemleri test ediliyor

Rusya’da İHA’lara karşı lazer sistemleri test ediliyor

Sputnik Türkiye

Rusya’da insansız hava araçlarına (İHA) karşı gelişmiş lazer sistemlerinin test edildiği belirtildi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T15:49+0300

2025-06-13T15:49+0300

2025-06-13T15:46+0300

dünya

rusya

savunma

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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hava savunma

hava savunma sistemi

vladimir putin

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Rusya Hükümet’inden yapılan açıklamada, ülkede İHA’lara karşı gelişmiş lazer sistemlerinin test edildiği bildirildi.Açıklamaya göre, özel test sahasında, farklı tipten İHA'lara karşı mücadeleye ilişkin farklı senaryoları işlendi. Testler, üreticiler tarafından beyan edilen özellikleri doğruladı.Bu sistemler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün ana hatlarını çizdiği evrensel hava savunma ağının bir parçası olacak.Rusya lideri özellikle hava muharebesinin rolünün ve araçlarının önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekerek bu nedenle İHA tehdidini etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesinin olağanüstü bir öneme sahip olduğunu kaydetmişti.

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rusya, savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), lazer, hava savunma, hava savunma sistemi, vladimir putin