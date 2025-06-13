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Rusya’da İHA’lara karşı lazer sistemleri test ediliyor
Rusya’da İHA’lara karşı lazer sistemleri test ediliyor
Sputnik Türkiye
Rusya’da insansız hava araçlarına (İHA) karşı gelişmiş lazer sistemlerinin test edildiği belirtildi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T15:49+0300
2025-06-13T15:46+0300
dünya
rusya
savunma
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
lazer
hava savunma
hava savunma sistemi
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Rusya Hükümet’inden yapılan açıklamada, ülkede İHA’lara karşı gelişmiş lazer sistemlerinin test edildiği bildirildi.Açıklamaya göre, özel test sahasında, farklı tipten İHA'lara karşı mücadeleye ilişkin farklı senaryoları işlendi. Testler, üreticiler tarafından beyan edilen özellikleri doğruladı.Bu sistemler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün ana hatlarını çizdiği evrensel hava savunma ağının bir parçası olacak.Rusya lideri özellikle hava muharebesinin rolünün ve araçlarının önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekerek bu nedenle İHA tehdidini etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesinin olağanüstü bir öneme sahip olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-aya-kucuk-bir-nukleer-enerji-santrali-gondermeyi-planliyor-1097000517.html
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rusya, savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), lazer, hava savunma, hava savunma sistemi, vladimir putin
rusya, savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), lazer, hava savunma, hava savunma sistemi, vladimir putin

Rusya’da İHA’lara karşı lazer sistemleri test ediliyor

15:49 13.06.2025
© SputnikRusya’da İHA’lara karşı lazer sistemleri test ediliyor
Rusya’da İHA’lara karşı lazer sistemleri test ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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Rusya’da insansız hava araçlarına (İHA) karşı gelişmiş lazer sistemlerinin test edildiği belirtildi.
Rusya Hükümet’inden yapılan açıklamada, ülkede İHA’lara karşı gelişmiş lazer sistemlerinin test edildiği bildirildi.
Açıklamaya göre, özel test sahasında, farklı tipten İHA'lara karşı mücadeleye ilişkin farklı senaryoları işlendi. Testler, üreticiler tarafından beyan edilen özellikleri doğruladı.
Bu sistemler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün ana hatlarını çizdiği evrensel hava savunma ağının bir parçası olacak.
Rusya lideri özellikle hava muharebesinin rolünün ve araçlarının önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekerek bu nedenle İHA tehdidini etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesinin olağanüstü bir öneme sahip olduğunu kaydetmişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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