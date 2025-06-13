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Rusya, Ay'a küçük bir nükleer enerji santrali göndermeyi planlıyor
Rusya, Ay'a küçük bir nükleer enerji santrali göndermeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın, Ay’daki uzay istasyonuna enerji sağlamak ve daha ileri uzay araştırmaları için teknolojileri test etmek amacıyla Ay'a düşük güçlü bir nükleer enerji... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T11:08+0300
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Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu öncesinde Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ay’a küçük bir nükleer güç santrali göndermeyi planladıklarını söyledi.Manturov, “Öncelikle Ay'daki tüm teknolojiler üzerinde çalışmalı ve daha sonra diğer gezegenlere geçmeliyiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Manturov, özellikle Ay'ı içeren yakın uzayın keşfini gerçekleştirmeden uzak uzaydan bahsetmenin mümkün olmadığını belirtti.Ay’da 2035 yılına kadar uluslararası araştırma istasyonunun kurulması planlanıyor. Rusya Uzaycılık Kurumu Roscosmos’un geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamaya göre, söz konusu istasyon için Rus nükleer enerji santralinin 2033-2035 yıllarında Ay’a ulaştırılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-senator-kosacev-israilin-iran-saldirilarini-degerlendirdi-misilleme-kacinilmaz-1096992044.html
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rusya, denis manturov, ay, uzay, nükleer santral
rusya, denis manturov, ay, uzay, nükleer santral

Rusya, Ay'a küçük bir nükleer enerji santrali göndermeyi planlıyor

11:08 13.06.2025 (güncellendi: 12:56 13.06.2025)
© Sputnik / Gavriil GrigorovRusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Sputnik / Gavriil Grigorov
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Rusya’nın, Ay’daki uzay istasyonuna enerji sağlamak ve daha ileri uzay araştırmaları için teknolojileri test etmek amacıyla Ay'a düşük güçlü bir nükleer enerji santrali göndermeyi planladığı belirtildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu öncesinde Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ay’a küçük bir nükleer güç santrali göndermeyi planladıklarını söyledi.
Manturov, “Öncelikle Ay'daki tüm teknolojiler üzerinde çalışmalı ve daha sonra diğer gezegenlere geçmeliyiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Özellikle Çinli ortaklarımızla birlikte Ay'daki teknolojiler üzerinde çalışırken, istasyona güç sağlamak gerekiyor. Düşük güçlü nükleer güç istasyonumuzu Ay'a ulaştırmaktan bahsediyoruz. Bu santral, doğrudan Ay'da faaliyet gösterecek olan istasyonun faaliyetini sağlamak ve dediğim gibi daha sonra derin uzay araştırmalarında kullanılacak teknolojileri test etmek için elektrik üretecek.
Manturov, özellikle Ay'ı içeren yakın uzayın keşfini gerçekleştirmeden uzak uzaydan bahsetmenin mümkün olmadığını belirtti.
Ay’da 2035 yılına kadar uluslararası araştırma istasyonunun kurulması planlanıyor. Rusya Uzaycılık Kurumu Roscosmos’un geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamaya göre, söz konusu istasyon için Rus nükleer enerji santralinin 2033-2035 yıllarında Ay’a ulaştırılması bekleniyor.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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