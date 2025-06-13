https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-aya-kucuk-bir-nukleer-enerji-santrali-gondermeyi-planliyor-1097000517.html

Rusya, Ay'a küçük bir nükleer enerji santrali göndermeyi planlıyor

Rusya, Ay'a küçük bir nükleer enerji santrali göndermeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın, Ay’daki uzay istasyonuna enerji sağlamak ve daha ileri uzay araştırmaları için teknolojileri test etmek amacıyla Ay'a düşük güçlü bir nükleer enerji... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T11:08+0300

2025-06-13T11:08+0300

2025-06-13T12:56+0300

dünya

rusya

denis manturov

ay

uzay

nükleer santral

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097000087_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_948f1b74517109cef269c29d72fcb0a8.jpg

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu öncesinde Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ay’a küçük bir nükleer güç santrali göndermeyi planladıklarını söyledi.Manturov, “Öncelikle Ay'daki tüm teknolojiler üzerinde çalışmalı ve daha sonra diğer gezegenlere geçmeliyiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Manturov, özellikle Ay'ı içeren yakın uzayın keşfini gerçekleştirmeden uzak uzaydan bahsetmenin mümkün olmadığını belirtti.Ay’da 2035 yılına kadar uluslararası araştırma istasyonunun kurulması planlanıyor. Rusya Uzaycılık Kurumu Roscosmos’un geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamaya göre, söz konusu istasyon için Rus nükleer enerji santralinin 2033-2035 yıllarında Ay’a ulaştırılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-senator-kosacev-israilin-iran-saldirilarini-degerlendirdi-misilleme-kacinilmaz-1096992044.html

rusya

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, denis manturov, ay, uzay, nükleer santral