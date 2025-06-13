https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-ordusu-ozel-askeri-bolgesinde-3-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1097009485.html
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde 3 yerleşimi daha ele geçirdi
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde 3 yerleşimi daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, kontrol ettiği toprakları giderek genişletmeyi sürdürüyor. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T14:08+0300
2025-06-13T14:08+0300
2025-06-13T14:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
sumi bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki Yablonovka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Komar ve Koptevo yerleşimlerinin son 24 saat içinde Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Son bir hafta içinde harekat kapsamında yaşanan gelişmeleri de aktaran Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hedeflere 1 kapsamlı bombardıman ile 7 grup bombardımanı düzenlendiğini belirtti.Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait hava üsleri, radar sistemleri, İHA imalat ve depolama tesisleri ve aşırı milliyetçilerin konuşlanma noktalarının bombardımanlar sonucunda başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Bakanlık, son bir haftalık süreçte yaklaşık 8 bin 500 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-1097004934.html
ukrayna
sumi bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde 3 yerleşimi daha ele geçirdi
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, kontrol ettiği toprakları giderek genişletmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki Yablonovka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Komar ve Koptevo yerleşimlerinin son 24 saat içinde Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Son bir hafta içinde harekat kapsamında yaşanan gelişmeleri de aktaran Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hedeflere 1 kapsamlı bombardıman ile 7 grup bombardımanı düzenlendiğini belirtti.
Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait hava üsleri, radar sistemleri, İHA imalat ve depolama tesisleri ve aşırı milliyetçilerin konuşlanma noktalarının bombardımanlar sonucunda başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.
Bakanlık, son bir haftalık süreçte yaklaşık 8 bin 500 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.