https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-ordusu-ozel-askeri-bolgesinde-3-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1097009485.html

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde 3 yerleşimi daha ele geçirdi

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde 3 yerleşimi daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, kontrol ettiği toprakları giderek genişletmeyi sürdürüyor. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T14:08+0300

2025-06-13T14:08+0300

2025-06-13T14:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

sumi bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki Yablonovka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Komar ve Koptevo yerleşimlerinin son 24 saat içinde Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Son bir hafta içinde harekat kapsamında yaşanan gelişmeleri de aktaran Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hedeflere 1 kapsamlı bombardıman ile 7 grup bombardımanı düzenlendiğini belirtti.Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait hava üsleri, radar sistemleri, İHA imalat ve depolama tesisleri ve aşırı milliyetçilerin konuşlanma noktalarının bombardımanlar sonucunda başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Bakanlık, son bir haftalık süreçte yaklaşık 8 bin 500 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-1097004934.html

ukrayna

sumi bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)