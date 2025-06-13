Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov özel askeri harekat bölgesinde
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi.
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Rus ordusu Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata kararlılıkla devam ederken Genelkurmay Başkanı Gerasimov bölgeye giderek son durumu yerinde inceledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un özel askeri harekat bölgesine giderek 'Zapad' (Batı) askeri grubunun faaliyetlerini denetlediğini bildirdi.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Zapad askeri grubunun özel askeri harekattaki görevlerinin ifasını denetledi ve Grup Komutanı Korgeneral Sergey Kuzovlev ve diğer askeri yetkililerin bölgedeki duruma ilişkin raporlarını dinledi.
Denetimin sonunda Zapad askeri grubunun faaliyetlerini başarılı bulduğunu belirten Gerasimov, silahlı faaliyetlerin sürdürülmesi yönünde talimat verdi.
Rusya Genelkurmay Başkanı, Zapad askeri grubunda başarılarıyla öne çıkan askerlere devlet ödüllerini de takdim ederken kendilerine muharebe sahasında gösterdikleri cesaret ve özveri için teşekkür etti.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Zapad askeri grubunun özel askeri harekattaki görevlerinin ifasını denetledi ve Grup Komutanı Korgeneral Sergey Kuzovlev ve diğer askeri yetkililerin bölgedeki duruma ilişkin raporlarını dinledi.
Denetimin sonunda Zapad askeri grubunun faaliyetlerini başarılı bulduğunu belirten Gerasimov, silahlı faaliyetlerin sürdürülmesi yönünde talimat verdi.
Rusya Genelkurmay Başkanı, Zapad askeri grubunda başarılarıyla öne çıkan askerlere devlet ödüllerini de takdim ederken kendilerine muharebe sahasında gösterdikleri cesaret ve özveri için teşekkür etti.