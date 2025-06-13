Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov özel askeri harekat bölgesinde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Trump için hem İsrail’in hem de Körfez’in güvenliği önemli’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Cezaevlerindeki kişi sayısı 34 ilin nüfusunu geçti
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yoksulluk sınırı asgari ücreti dörde katladı: 18 milyon insan açlık sınırında
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tıkandı Baba ve kaderin oyunu
18:05
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-1097004934.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov özel askeri harekat bölgesinde
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov özel askeri harekat bölgesinde
Sputnik Türkiye
Rus ordusu Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata kararlılıkla devam ederken Genelkurmay Başkanı Gerasimov bölgeye giderek son durumu yerinde inceledi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T12:09+0300
2025-06-13T12:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
valeriy gerasimov
rusya
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya genelkurmay başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec01455589e221fa8fcce38d53638af7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un özel askeri harekat bölgesine giderek 'Zapad' (Batı) askeri grubunun faaliyetlerini denetlediğini bildirdi.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Zapad askeri grubunun özel askeri harekattaki görevlerinin ifasını denetledi ve Grup Komutanı Korgeneral Sergey Kuzovlev ve diğer askeri yetkililerin bölgedeki duruma ilişkin raporlarını dinledi.Denetimin sonunda Zapad askeri grubunun faaliyetlerini başarılı bulduğunu belirten Gerasimov, silahlı faaliyetlerin sürdürülmesi yönünde talimat verdi.Rusya Genelkurmay Başkanı, Zapad askeri grubunda başarılarıyla öne çıkan askerlere devlet ödüllerini de takdim ederken kendilerine muharebe sahasında gösterdikleri cesaret ve özveri için teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/turkiye-disislerinden-israilin-iran-saldirisina-ilk-aciklama-en-guclu-sekilde-kiniyoruz-1096999235.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e2e5684d5ad900f0e13dce3ae1667a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
valeriy gerasimov, rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya genelkurmay başkanlığı
valeriy gerasimov, rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya genelkurmay başkanlığı

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov özel askeri harekat bölgesinde

12:09 13.06.2025
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
Abone ol
Rus ordusu Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata kararlılıkla devam ederken Genelkurmay Başkanı Gerasimov bölgeye giderek son durumu yerinde inceledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un özel askeri harekat bölgesine giderek 'Zapad' (Batı) askeri grubunun faaliyetlerini denetlediğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Zapad askeri grubunun özel askeri harekattaki görevlerinin ifasını denetledi ve Grup Komutanı Korgeneral Sergey Kuzovlev ve diğer askeri yetkililerin bölgedeki duruma ilişkin raporlarını dinledi.

Denetimin sonunda Zapad askeri grubunun faaliyetlerini başarılı bulduğunu belirten Gerasimov, silahlı faaliyetlerin sürdürülmesi yönünde talimat verdi.

Rusya Genelkurmay Başkanı, Zapad askeri grubunda başarılarıyla öne çıkan askerlere devlet ödüllerini de takdim ederken kendilerine muharebe sahasında gösterdikleri cesaret ve özveri için teşekkür etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
DÜNYA
Türkiye Dışişleri'nden İsrail'in İran saldırısına ilk açıklama: En güçlü şekilde kınıyoruz
10:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала