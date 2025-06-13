https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/turkiye-disislerinden-israilin-iran-saldirisina-ilk-aciklama-en-guclu-sekilde-kiniyoruz-1096999235.html
Türkiye Dışişleri'nden İsrail'in İran saldırısına ilk açıklama: En güçlü şekilde kınıyoruz
Türkiye Dışişleri'nden İsrail'in İran saldırısına ilk açıklama: En güçlü şekilde kınıyoruz
Sputnik Türkiye
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını açıkladı. Bakanlık, saldırının bölgeyi daha büyük bir... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T10:46+0300
2025-06-13T10:46+0300
2025-06-13T10:46+0300
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türkiye dışişleri bakanlığı
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dışişleri bakanlığı
saldırı
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İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirtirken İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri ikinci bir emre kadar iptal etti.İsrail hava yolları, İran'ın misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye ediyor.Dışişleri'nden kınama geldiDışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadıklarını bildirdi.Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/iranda-patlama-sesleri-hava-savunma-sistemleri-devreye-girdi-1096989753.html
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i̇ran, ortadoğu, türkiye dışişleri bakanlığı, i̇srail, dışişleri bakanlığı, saldırı, i̇ha
i̇ran, ortadoğu, türkiye dışişleri bakanlığı, i̇srail, dışişleri bakanlığı, saldırı, i̇ha
Türkiye Dışişleri'nden İsrail'in İran saldırısına ilk açıklama: En güçlü şekilde kınıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını açıkladı. Bakanlık, saldırının bölgeyi daha büyük bir savaşın eşiğine getirdiğini vurguladı.
İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirtirken İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri ikinci bir emre kadar iptal etti.
İsrail
hava yolları, İran'ın
misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye ediyor.
Dışişleri'nden kınama geldi
Dışişleri Bakanlığı
da saldırıyı kınadıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.