https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/iran-halki-israile-cok-sert-yanit-verilmesini-talep-ediyor-1096991456.html

‘İran halkı İsrail’e çok sert yanıt verilmesini talep ediyor’

‘İran halkı İsrail’e çok sert yanıt verilmesini talep ediyor’

Sputnik Türkiye

İsrail’in saldırısında çok sayıda sivilin öldüğüne dikkat çekene Abşenas, bu saldırıdan ABD ve Avrupalıların da sorumlu olduğunu belirtti. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T07:04+0300

2025-06-13T07:04+0300

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dünya

i̇ran

emad abşenas

i̇srail

abd

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)

avrupa

saldırı

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İranlı siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi.Abşenas, “İran ve ABD arasındaki müzakereler karışık bir başarıyla devam ederken ve bazıları altıncı tur görüşmelerin somut sonuçlar vereceğini düşünürken, İsrail her zamanki gibi herkesi oldubittiyle karşı karşıya koymayı kendine görev edindi” ifadesini kullandı.İsrail operasyonunun İranlı bir dizi askeri, siyasi ve akademik şahsiyeti hedef aldığını dile getiren uzman, İsraillilerin ayrıca bir dizi konuta saldırarak çok sayıda İranlı sivili öldürdüğünü kaydederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Bazı İranlıların daha da ileri giderek Amerikalılarla müzakerelere son verilmesini talep ettiğini, çünkü İsrail'in bu operasyonu Amerika'nın bilgisi ve yardımıyla gerçekleştirildiğine inandığını söyleyen Abşenas, en azından kullanılan silahların Amerikan yapımı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Eğer İsrail'in meşru müdafaa hakkı varsa, İran'ın da meşru müdafaa hakkı vardır” diyen Abşenas, “Bunu başlatan İsrail olduğuna göre, bunun bedelini ödemeli, çünkü ödemezse İran halkına karşı daha fazla suç işlemeye teşvik edecek” diyerek şunu ekledi:

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i̇ran, emad abşenas, i̇srail, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), avrupa, saldırı