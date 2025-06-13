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‘İran halkı İsrail’e çok sert yanıt verilmesini talep ediyor’
‘İran halkı İsrail’e çok sert yanıt verilmesini talep ediyor’
Sputnik Türkiye
İsrail’in saldırısında çok sayıda sivilin öldüğüne dikkat çekene Abşenas, bu saldırıdan ABD ve Avrupalıların da sorumlu olduğunu belirtti. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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İranlı siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi.Abşenas, “İran ve ABD arasındaki müzakereler karışık bir başarıyla devam ederken ve bazıları altıncı tur görüşmelerin somut sonuçlar vereceğini düşünürken, İsrail her zamanki gibi herkesi oldubittiyle karşı karşıya koymayı kendine görev edindi” ifadesini kullandı.İsrail operasyonunun İranlı bir dizi askeri, siyasi ve akademik şahsiyeti hedef aldığını dile getiren uzman, İsraillilerin ayrıca bir dizi konuta saldırarak çok sayıda İranlı sivili öldürdüğünü kaydederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Bazı İranlıların daha da ileri giderek Amerikalılarla müzakerelere son verilmesini talep ettiğini, çünkü İsrail'in bu operasyonu Amerika'nın bilgisi ve yardımıyla gerçekleştirildiğine inandığını söyleyen Abşenas, en azından kullanılan silahların Amerikan yapımı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Eğer İsrail'in meşru müdafaa hakkı varsa, İran'ın da meşru müdafaa hakkı vardır” diyen Abşenas, “Bunu başlatan İsrail olduğuna göre, bunun bedelini ödemeli, çünkü ödemezse İran halkına karşı daha fazla suç işlemeye teşvik edecek” diyerek şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/iranda-patlama-sesleri-hava-savunma-sistemleri-devreye-girdi-1096989753.html
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i̇ran, emad abşenas, i̇srail, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), avrupa, saldırı

‘İran halkı İsrail’e çok sert yanıt verilmesini talep ediyor’

07:04 13.06.2025 (güncellendi: 07:11 13.06.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran İsrail
İran İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İsrail’in saldırısında çok sayıda sivilin öldüğüne dikkat çekene Abşenas, bu saldırıdan ABD ve Avrupalıların da sorumlu olduğunu belirtti.
İranlı siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi.
Abşenas, “İran ve ABD arasındaki müzakereler karışık bir başarıyla devam ederken ve bazıları altıncı tur görüşmelerin somut sonuçlar vereceğini düşünürken, İsrail her zamanki gibi herkesi oldubittiyle karşı karşıya koymayı kendine görev edindi” ifadesini kullandı.
İsrail operasyonunun İranlı bir dizi askeri, siyasi ve akademik şahsiyeti hedef aldığını dile getiren uzman, İsraillilerin ayrıca bir dizi konuta saldırarak çok sayıda İranlı sivili öldürdüğünü kaydederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
İran sosyal medyasına bakarsanız, tüm İranlıların, sabrın sonuna gelindiği ve İran'ın çok sert bir karşılık vermesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu görülebilir. En son Ekim ayında İsrailliler İran'a karşı bir operasyon başlattığında, bazı siyasetçiler İran ordusunun saldırıları püskürtmedeki gücü ve devam eden perde arkası müzakereler göz önüne alındığında, İran'ın Sadık Vaat 3 operasyonunu ertelemesinin daha iyi olacağına inanıyordu. Şimdi pek çok İranlı, İran o zaman İsrail'e ezici bir karşılık vermiş olsaydı, İsraillilerin şimdi böyle bir şey yapmaya cesaret edemeyeceklerine inanıyor. Görünen o ki İranlılar artık itidali kabul etmiyor ve derhal ve sert bir karşılık verilmesini talep ediyor.
Bazı İranlıların daha da ileri giderek Amerikalılarla müzakerelere son verilmesini talep ettiğini, çünkü İsrail'in bu operasyonu Amerika'nın bilgisi ve yardımıyla gerçekleştirildiğine inandığını söyleyen Abşenas, en azından kullanılan silahların Amerikan yapımı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrailliler, yaptıkları açıklamalarda, operasyonun amacının İran'ı Amerikan taleplerine boyun eğmeye zorlamak olduğunu söylediler. Açıkçası, şimdi Amerikalılar sorumlu tutulmalı. Elbette Avrupalılar da bu hikayede suçsuz değiller. UAEK'da İran'a karşı uluslararası durumu alevlendirme politikaları İsrail saldırısına ve İran'daki terör eylemlerine yeşil ışık yakmıştır.
“Eğer İsrail'in meşru müdafaa hakkı varsa, İran'ın da meşru müdafaa hakkı vardır” diyen Abşenas, “Bunu başlatan İsrail olduğuna göre, bunun bedelini ödemeli, çünkü ödemezse İran halkına karşı daha fazla suç işlemeye teşvik edecek” diyerek şunu ekledi:
İran halkının derhal ve ezici bir yanıt verilmesi yönündeki talepleri en üst düzeye ulaşmıştır. Herkes İranlıları yanıt vermekten caydırmak için tasarlanan olağan diplomatik temaslardan önce çok sert bir yanıt istiyor. Müzakerelerin devam etmesi gerekse bile, bu müzakereler İran'ın vereceği sert bir yanıt zemininde sürdürülmeli.
İran Natanz Nükleer tesisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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CANLI | İsrail, İran'a saldırı düzenledi: Nükleer tesisler hedef alındı, Tahran'da binalar vuruldu
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