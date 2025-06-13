https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/kremlinden-israil-iran-gerilimine-iliskin-ilk-degerlendirme-1097001289.html
Kremlin'den İsrail-İran gerilimine ilişkin ilk değerlendirme: Kınıyoruz
Kremlin'den İsrail-İran gerilimine ilişkin ilk değerlendirme: Kınıyoruz
Sputnik Türkiye
İsrail'in İran'daki nükleer tesisler de dahil çeşitli hedeflere yönelik saldırıları ve İran'ın bunlara verdiği yanıtların ardından Kremlin'den açıklama geldi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T11:26+0300
2025-06-13T11:26+0300
2025-06-13T11:32+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ile İran arasında ciddi şekilde tırmanan gerilimden endişe duyduğunu ve bunu kınadığını vurguladı.Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "Rusya gerilimin keskin şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor" dedi.'Putin, gerçek zamanlı olarak raporlar alıyor'Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgede yaşanan gelişmeler hakkında gerçek zamanlı olarak raporlar aldığını bildirdi.Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Putin'in talimatıyla kısa süre içinde İsrail-İran gerilimine dair kapsamlı bir açıklama yayınlayarak bunu BM'de de dağıtacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/turkiye-disislerinden-israilin-iran-saldirisina-ilk-aciklama-en-guclu-sekilde-kiniyoruz-1096999235.html
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haberler, i̇ran, kremlin, i̇srail, dmitriy peskov
haberler, i̇ran, kremlin, i̇srail, dmitriy peskov
Kremlin'den İsrail-İran gerilimine ilişkin ilk değerlendirme: Kınıyoruz
11:26 13.06.2025 (güncellendi: 11:32 13.06.2025)
İsrail'in İran'daki nükleer tesisler de dahil çeşitli hedeflere yönelik saldırıları ve İran'ın bunlara verdiği yanıtların ardından Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ile İran arasında ciddi şekilde tırmanan gerilimden endişe duyduğunu ve bunu kınadığını vurguladı.
Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "Rusya gerilimin keskin şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor" dedi.
'Putin, gerçek zamanlı olarak raporlar alıyor'
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgede yaşanan gelişmeler hakkında gerçek zamanlı olarak raporlar aldığını bildirdi.
Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Putin'in talimatıyla kısa süre içinde İsrail-İran gerilimine dair kapsamlı bir açıklama yayınlayarak bunu BM'de de dağıtacağını belirtti.