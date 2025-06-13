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Kremlin'den İsrail-İran gerilimine ilişkin ilk değerlendirme: Kınıyoruz
Kremlin'den İsrail-İran gerilimine ilişkin ilk değerlendirme: Kınıyoruz
Sputnik Türkiye
İsrail'in İran'daki nükleer tesisler de dahil çeşitli hedeflere yönelik saldırıları ve İran'ın bunlara verdiği yanıtların ardından Kremlin'den açıklama geldi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ile İran arasında ciddi şekilde tırmanan gerilimden endişe duyduğunu ve bunu kınadığını vurguladı.Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "Rusya gerilimin keskin şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor" dedi.'Putin, gerçek zamanlı olarak raporlar alıyor'Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgede yaşanan gelişmeler hakkında gerçek zamanlı olarak raporlar aldığını bildirdi.Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Putin'in talimatıyla kısa süre içinde İsrail-İran gerilimine dair kapsamlı bir açıklama yayınlayarak bunu BM'de de dağıtacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/turkiye-disislerinden-israilin-iran-saldirisina-ilk-aciklama-en-guclu-sekilde-kiniyoruz-1096999235.html
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Kremlin'den İsrail-İran gerilimine ilişkin ilk değerlendirme: Kınıyoruz

11:26 13.06.2025 (güncellendi: 11:32 13.06.2025)
© AP PhotoIsrael ataca a Irán
Israel ataca a Irán - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AP Photo
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İsrail'in İran'daki nükleer tesisler de dahil çeşitli hedeflere yönelik saldırıları ve İran'ın bunlara verdiği yanıtların ardından Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ile İran arasında ciddi şekilde tırmanan gerilimden endişe duyduğunu ve bunu kınadığını vurguladı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "Rusya gerilimin keskin şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor" dedi.

'Putin, gerçek zamanlı olarak raporlar alıyor'

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgede yaşanan gelişmeler hakkında gerçek zamanlı olarak raporlar aldığını bildirdi.

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Putin'in talimatıyla kısa süre içinde İsrail-İran gerilimine dair kapsamlı bir açıklama yayınlayarak bunu BM'de de dağıtacağını belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
DÜNYA
Türkiye Dışişleri'nden İsrail'in İran saldırısına ilk açıklama: En güçlü şekilde kınıyoruz
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