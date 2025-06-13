https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/kremlinden-israil-iran-gerilimine-iliskin-ilk-degerlendirme-1097001289.html

Kremlin'den İsrail-İran gerilimine ilişkin ilk değerlendirme: Kınıyoruz

Kremlin'den İsrail-İran gerilimine ilişkin ilk değerlendirme: Kınıyoruz

Sputnik Türkiye

İsrail'in İran'daki nükleer tesisler de dahil çeşitli hedeflere yönelik saldırıları ve İran'ın bunlara verdiği yanıtların ardından Kremlin'den açıklama geldi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T11:26+0300

2025-06-13T11:26+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ile İran arasında ciddi şekilde tırmanan gerilimden endişe duyduğunu ve bunu kınadığını vurguladı.Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "Rusya gerilimin keskin şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor" dedi.'Putin, gerçek zamanlı olarak raporlar alıyor'Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgede yaşanan gelişmeler hakkında gerçek zamanlı olarak raporlar aldığını bildirdi.Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Putin'in talimatıyla kısa süre içinde İsrail-İran gerilimine dair kapsamlı bir açıklama yayınlayarak bunu BM'de de dağıtacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/turkiye-disislerinden-israilin-iran-saldirisina-ilk-aciklama-en-guclu-sekilde-kiniyoruz-1096999235.html

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