https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/t-rexin-atasi-ortaya-cikti-86-milyon-yil-onceye-ait-ejderha-prensi-fosilleri-evrim-tarihini-yeniden-1096966613.html

T-rex'in atası ortaya çıktı: 86 milyon yıl önceye ait 'Ejderha Prensi' fosilleri evrim tarihini yeniden yazıyor

T-rex'in atası ortaya çıktı: 86 milyon yıl önceye ait 'Ejderha Prensi' fosilleri evrim tarihini yeniden yazıyor

Sputnik Türkiye

Yeni keşfedilen dinozor türü 'Khankhuuluu mongoliensis', T-rex familyasının bilinen en yakın atası olarak tanımlandı. Bilim insanları bu çığır açan keşifle... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T09:52+0300

2025-06-12T09:52+0300

2025-06-12T09:54+0300

yaşam

dinozor

nature (dergi)

keşif

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Mongolya'da bilim dünyasında çığır açan bir keşif yapıldı. Araştırmacılar, 86 milyon yıllık fosillerin, Tyrannosaurus rex’in, kısaca T-rex, atası olabilecek yeni bir dinozor türünü gün yüzüne çıkardı. Yeni keşfedilen bu dinozor türüne Khankhuuluu mongoliensis yani 'Mongolya Ejderha Prensi' ismi verildi ve bu fosiller şimdiye kadar bulunan tyrannosaur ailesine en yakın dinozor türü olarak kabul edildi.İlk olarak 1970'lerin başında bulunan fosiller müzede koruma altına alınmıştı, o dönemde bu fosil örneklerinin Alectrosaurus türüne ait olduğu düşünülüyordu. Yakın zamanda yapılan analizler fosillerin hem ilkel hem de gelişmiş T-rex özelliklerini taşıdığını gösterdi. Uzmanlara göre, bu tür 750 kilogram ağırlığında ve hızla avlanabilen orta boy bir yırtıcı tür ve T-rex ve benzeri dinozor türlerine geçişte 'evrimsel bir köprü' olmuş olabileceği düşünülüyor.Yırtıcı türlerin evrimine dair büyük keşifAraştırma sonuçları Nature dergisinde yayımlandı. Kanada'daki Calgary Üniversitesi paleontologları, bu türün burun kemiklerinde T-rex'in güçlü çene kaslarına başlangıç oluşturacak anatomik özellikler fark ettiklerini söylüyorlar. İsminde bu yüzden 'prens' geçiyor, tiranozoroid türünün ilk örneklerinden biri olduğu için. Tiranozoroid'ler iki ayak üzerinde yürüyen etçil dinozorların üst familyası olarak biliniyor. Araştırmacılardan biri olan doktora öğrencisi Jared Voris bu türleri tanımlarken şöyle diyor: "Bunlar, diğer en üst düzey yırtıcı dinozorların gölgesinde yaşayan, gerçekten çok küçük, çevik avcılardı"'Kral olmadan önce prenslerdi'Bu dinozor grubu, o zamanlar Sibirya ve Alaska'yı birbirine bağlayan kara köprüleri aracılığıyla Kuzey Amerika ve Asya arasında hareket edebiliyor, farklı bölgeler bulup işgal ediyorlardı. Bu durum tiranozor gruplarının evrimlerine engel oluyordu. Voris, bu yeni keşif ile beraber, 'tiranozorlar kral olmadan önce prens olduklarını gösterdiğinin' altını çizdi. 'Mongolya Ejderha Prensi'nin keşfiyle paleontoloji dünyası, dinozorların kralı üzerinde yeni bir sayfa açma şansı yakaladı. Khankhuuluu mongoliensis, T-rex ailesinin evrimini çözmeye, ilkel yırtıcılardan devasa etçil dinozorlara geçişi anlamamıza yardım olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/dinozor-fosilinde-66-milyon-yillik-tumor-bulundu-kanserin-sifresini-tasiyor-1096611298.html

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dinozor, nature (dergi), keşif