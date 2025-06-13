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Ölen sevgilisi adına sahte evrak düzenledi: Miras oyunu 8 yaşındaki çocuğa haciz gidince ortaya çıktı
Ölen sevgilisi adına sahte evrak düzenledi: Miras oyunu 8 yaşındaki çocuğa haciz gidince ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Sevgilisinin ölümünün ardından yaşıyormuş gibi imzasını taklit ederek sahte borç evrakları hazırlayan kadın ve ona yardımcı olan kişiler hakkında soruşturma... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T12:42+0300
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türki̇ye
nüfus müdürlüğü
i̇stanbul
bursa
bozcaada
evrakta sahtecilik
miras
sahte evrak
iddianame
soruşturma
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Bozcaada'da servis minibüs işletmeciliği yapan Edip Onur Yunatçı, İstanbul'da 2023 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İddiaya göre, ölümden bir gün sonra kız arkadaşı Sevda B., erkek arkadaşı Yunatçı'yı ablası adına düzenlendiği sahte evraklarla 10 milyon lira borçlandırdı. Dolandırıcılık, Yunatçı'nın yasal mirasçısı iki kızına gelen hacizle ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah'ın haberine göre, 3 yıl önce eşinden ayrılan ve İstanbul'da kız arkadaşıyla yaşayan iki çocuk babası Edip Onur Yunatçı'nın 31 Aralık 2023'te kalp krizi sonucu Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İddiaya göre Yunatçı'nın toprağa verilmesinin ardından kız arkadaşı Sevda B. erkek arkadaşının mal varlıklarını üzerine geçirmek için bir plan hazırladı.Sahte imzayla evrak hazırladığı iddia edildiİddiaya göre, ilk önce Yunatçı'nın ölümü Nüfus Müdürlüğü'ne bildirilmedi. Defin işlemlerinden bir gün sonra ise Sevda B., erkek arkadaşının imzasını taklit ederek ablası Sevgi G.'ye 10 milyon tl borçlandırdı. Alacaklının ablasının olduğu anlaşılmaması için ise alacaklıyı Sevgi Kara olarak gösterdi.Evrakın hazırlanmasının hemen ardından sahte belgeler dayanak gösterilerek Bursa 13. İcra Dairesi'ne icra takibi için başvuru yapıldı. Ancak icra takibinin başlatılabilmesi için Yunatçı'nın avukatının takibi onaylaması yada itiraz etmesi gerekiyordu. Sahte avukat devreye girdiBunun için de Bursa'da 2020 yılında sahte avukatlık yaptığı gerekçesiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Rıza S. iddiaya göre devreye girdi. Rıza S., Yunatçı'nın vekaletini kopyalayarak gerçek avukatı üzerinden icra takibini onayladı. Rıza S. icra takibi için avukatlık cübbesiyle defalarca Ezine Adliyesi'nde duruşmalara katıldı.8 ve 12 yaşındaki çocuklara icra gelince soruşturma başlatıldıİddiaya göre her şey eski eş Gonca Balcı Şimşek'in, 8 ve 12 yaşında iki kızına yaşadıkları Bozcaada'daki evi için başlatılan icra takibiyle ortaya çıktı. Şimşek, eski eşinin ölümünün nüfus müdürlüğüne 9 gün sonra bildirildiğini tespit ederek düzenlenen her evrakın sahte olduğunu ortaya çıkardı. Elde edilen deliller sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Sevgi G. ve Rıza S. hakkında resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları Tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame hazırladı.
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nüfus müdürlüğü, i̇stanbul, bursa, bozcaada, evrakta sahtecilik, miras, sahte evrak, iddianame, soruşturma
nüfus müdürlüğü, i̇stanbul, bursa, bozcaada, evrakta sahtecilik, miras, sahte evrak, iddianame, soruşturma

Ölen sevgilisi adına sahte evrak düzenledi: Miras oyunu 8 yaşındaki çocuğa haciz gidince ortaya çıktı

12:42 13.06.2025
© AATapu
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
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Sevgilisinin ölümünün ardından yaşıyormuş gibi imzasını taklit ederek sahte borç evrakları hazırlayan kadın ve ona yardımcı olan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Bozcaada'da servis minibüs işletmeciliği yapan Edip Onur Yunatçı, İstanbul'da 2023 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İddiaya göre, ölümden bir gün sonra kız arkadaşı Sevda B., erkek arkadaşı Yunatçı'yı ablası adına düzenlendiği sahte evraklarla 10 milyon lira borçlandırdı. Dolandırıcılık, Yunatçı'nın yasal mirasçısı iki kızına gelen hacizle ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah'ın haberine göre, 3 yıl önce eşinden ayrılan ve İstanbul'da kız arkadaşıyla yaşayan iki çocuk babası Edip Onur Yunatçı'nın 31 Aralık 2023'te kalp krizi sonucu Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İddiaya göre Yunatçı'nın toprağa verilmesinin ardından kız arkadaşı Sevda B. erkek arkadaşının mal varlıklarını üzerine geçirmek için bir plan hazırladı.

Sahte imzayla evrak hazırladığı iddia edildi

İddiaya göre, ilk önce Yunatçı'nın ölümü Nüfus Müdürlüğü'ne bildirilmedi. Defin işlemlerinden bir gün sonra ise Sevda B., erkek arkadaşının imzasını taklit ederek ablası Sevgi G.'ye 10 milyon tl borçlandırdı. Alacaklının ablasının olduğu anlaşılmaması için ise alacaklıyı Sevgi Kara olarak gösterdi.
Evrakın hazırlanmasının hemen ardından sahte belgeler dayanak gösterilerek Bursa 13. İcra Dairesi'ne icra takibi için başvuru yapıldı. Ancak icra takibinin başlatılabilmesi için Yunatçı'nın avukatının takibi onaylaması yada itiraz etmesi gerekiyordu.

Sahte avukat devreye girdi

Bunun için de Bursa'da 2020 yılında sahte avukatlık yaptığı gerekçesiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Rıza S. iddiaya göre devreye girdi. Rıza S., Yunatçı'nın vekaletini kopyalayarak gerçek avukatı üzerinden icra takibini onayladı. Rıza S. icra takibi için avukatlık cübbesiyle defalarca Ezine Adliyesi'nde duruşmalara katıldı.

8 ve 12 yaşındaki çocuklara icra gelince soruşturma başlatıldı

İddiaya göre her şey eski eş Gonca Balcı Şimşek'in, 8 ve 12 yaşında iki kızına yaşadıkları Bozcaada'daki evi için başlatılan icra takibiyle ortaya çıktı. Şimşek, eski eşinin ölümünün nüfus müdürlüğüne 9 gün sonra bildirildiğini tespit ederek düzenlenen her evrakın sahte olduğunu ortaya çıkardı. Elde edilen deliller sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Sevgi G. ve Rıza S. hakkında resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları Tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame hazırladı.
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
TÜRKİYE
Tapu memurunun dikkati 20 milyonluk dolandırıcılığı önledi
4 Haziran , 12:46
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