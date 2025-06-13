https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/netanyahu-iranin-misillemesi-cok-agir-olabilir-1097020515.html

Netanyahu: İran'ın misillemesi çok ağır olabilir

Netanyahu: İran'ın misillemesi çok ağır olabilir

Sputnik Türkiye

Netanyahu, İsrail’in İran'ın misilleme saldırısının etkilerini en aza indirmek için hazırlık yaptığını belirtti. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T21:08+0300

2025-06-13T21:08+0300

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dünya

benyamin netanyahu

i̇srail

i̇ran

ortadoğu

saldırı

misilleme

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İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında İsrail'in İran'ın misillemesinin çok ağır olabileceğinin farkında olduğunu ve sonuçları en aza indirgemek için hazırlık yaptığını söyledi.Netanyahu, “Bize karşı bir saldırı düzenlenecek ve bu saldırı çok ağır olabilir. Daha önce de söylediğim gibi bunun bir bedeli olacak. Bedava savaş yoktur. Bu bedeli çeşitli yollarla azaltmaya hazırlanıyoruz, ancak bunlarıburada açıklamayacağım. İsrail vatandaşları coşkuya kapılmamalı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abd-irandaki-vatandaslarina-acil-tahliye-cagrisi-yapti-1097019825.html

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benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, saldırı, misilleme