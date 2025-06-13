https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/netanyahu-iranin-misillemesi-cok-agir-olabilir-1097020515.html
Netanyahu: İran'ın misillemesi çok ağır olabilir
Netanyahu: İran'ın misillemesi çok ağır olabilir
Sputnik Türkiye
Netanyahu, İsrail’in İran'ın misilleme saldırısının etkilerini en aza indirmek için hazırlık yaptığını belirtti. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T21:08+0300
2025-06-13T21:08+0300
2025-06-13T21:06+0300
dünya
benyamin netanyahu
i̇srail
i̇ran
ortadoğu
saldırı
misilleme
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İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında İsrail'in İran'ın misillemesinin çok ağır olabileceğinin farkında olduğunu ve sonuçları en aza indirgemek için hazırlık yaptığını söyledi.Netanyahu, “Bize karşı bir saldırı düzenlenecek ve bu saldırı çok ağır olabilir. Daha önce de söylediğim gibi bunun bir bedeli olacak. Bedava savaş yoktur. Bu bedeli çeşitli yollarla azaltmaya hazırlanıyoruz, ancak bunlarıburada açıklamayacağım. İsrail vatandaşları coşkuya kapılmamalı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abd-irandaki-vatandaslarina-acil-tahliye-cagrisi-yapti-1097019825.html
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benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, saldırı, misilleme
benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, saldırı, misilleme
Netanyahu: İran'ın misillemesi çok ağır olabilir
Netanyahu, İsrail’in İran'ın misilleme saldırısının etkilerini en aza indirmek için hazırlık yaptığını belirtti.
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında İsrail'in İran'ın misillemesinin çok ağır olabileceğinin farkında olduğunu ve sonuçları en aza indirgemek için hazırlık yaptığını söyledi.
Netanyahu, “Bize karşı bir saldırı düzenlenecek ve bu saldırı çok ağır olabilir. Daha önce de söylediğim gibi bunun bir bedeli olacak. Bedava savaş yoktur. Bu bedeli çeşitli yollarla azaltmaya hazırlanıyoruz, ancak bunlarıburada açıklamayacağım. İsrail vatandaşları coşkuya kapılmamalı” ifadelerini kullandı.