https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abd-irandaki-vatandaslarina-acil-tahliye-cagrisi-yapti-1097019825.html
ABD, İran'daki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı yaptı
ABD, İran'daki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran saldırısı sonrasında tüm vatandaşlarına seyahat uyarısı yaparken, ülkede bulunan ABD'lilere de acilen tahliye... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T20:31+0300
2025-06-13T20:31+0300
2025-06-13T20:31+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından ABD vatandaşlarını İran konusunda sert şekilde uyardı.Yapılan açıklamada, hiçbir nedenle İran’a seyahat edilmemesi gerektiği vurgulanırken, halihazırda İran’da bulunan ABD vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri istendi.13 Haziran itibarıyla İran Sivil Havacılık Kurumu’nun ülkenin hava sahasını süresiz olarak kapattığı belirtilen açıklamada, vatandaşların seyahat planlarını havayollarıyla teyit etmeleri çağrısında bulunuldu. Ayrılma imkanı olmayanların ise güvenli yerlerde sığınmaları gerektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/iran-misillemesini-herhangi-bir-kisitlama-olmaksizin-gerceklestirecek-1097002793.html
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abd, i̇ran, abd, dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran devrim muhafızları
abd, i̇ran, abd, dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran devrim muhafızları
ABD, İran'daki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı yaptı
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran saldırısı sonrasında tüm vatandaşlarına seyahat uyarısı yaparken, ülkede bulunan ABD'lilere de acilen tahliye çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, ülkeden ayrılamayacak durumda olanların güvenli bölgelerde kalmaları istendi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından ABD vatandaşlarını İran konusunda sert şekilde uyardı.
Yapılan açıklamada, hiçbir nedenle İran’a seyahat edilmemesi gerektiği vurgulanırken, halihazırda İran’da bulunan ABD vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri istendi.
13 Haziran itibarıyla İran Sivil Havacılık Kurumu’nun ülkenin hava sahasını süresiz olarak kapattığı belirtilen açıklamada, vatandaşların seyahat planlarını havayollarıyla teyit etmeleri çağrısında bulunuldu. Ayrılma imkanı olmayanların ise güvenli yerlerde sığınmaları gerektiği ifade edildi.