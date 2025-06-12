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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 43 dereceye çıkacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 43 dereceye çıkacak
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Batman'da sıcaklık cuma günü 43 dereceye yükselecek. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 41... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T14:26+0300
2025-06-12T14:26+0300
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Meteoroloji, haftalık hava durumu beklentilerini yayımladı. Güneydoğu'da aşırı sıcaklık beklenirken, kıyı kesimlerinde ise yağış ihtimali var.Sıcaklıklar artacak mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, ülkenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.Yağış bekleniyor mu?Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.Ege'de az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Akdeniz'de ise az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükseliyorİç Anadolu'da havanın az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu parçalı çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in doğusu ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Batı Karadeniz'de az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Doğu Anadolu'da parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Aşırı sıcaklar başladıGüneydoğu Anadolu'da havanın bugün az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, Batman'da sıcaklık cuma günü 43 dereceye yükselecek. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 41 dereceye çıkması bekleniyor.
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hava durumu, hava durumu, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık
hava durumu, hava durumu, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 43 dereceye çıkacak

14:26 12.06.2025
© AP Photo / Wong Maye-EABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Wong Maye-E
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Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Batman'da sıcaklık cuma günü 43 dereceye yükselecek. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 41 dereceye çıkması bekleniyor.
Meteoroloji, haftalık hava durumu beklentilerini yayımladı. Güneydoğu'da aşırı sıcaklık beklenirken, kıyı kesimlerinde ise yağış ihtimali var.

Sıcaklıklar artacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, ülkenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yağış bekleniyor mu?

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Ege'de az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Akdeniz'de ise az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükseliyor

İç Anadolu'da havanın az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu parçalı çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in doğusu ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz'de az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'da parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Aşırı sıcaklar başladı

Güneydoğu Anadolu'da havanın bugün az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, Batman'da sıcaklık cuma günü 43 dereceye yükselecek. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 41 dereceye çıkması bekleniyor.
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Meteoroloji'den sıcak hava alarmı: Termometreler 30 dereceyi geçiyor
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