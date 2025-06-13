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Mansur Yavaş, ücretsiz aktarma uygulamasını duyurdu: 1 Temmuz'dan itibaren yürürlükte
Mansur Yavaş, ücretsiz aktarma uygulamasını duyurdu: 1 Temmuz'dan itibaren yürürlükte
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Temmuz’dan itibaren metro ve otobüs arasındaki ilk aktarmaların ücretsiz olacağını açıkladı... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent içi ulaşımı kolaylaştıracak yeni uygulamayı duyurdu:"Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Kent içi trafiği rahatlatacak uygulamamız 1 Temmuz itibarıyla başlıyor."Bu adım, şehir trafiğini azaltmak ve toplu taşıma tercihlerini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.Dikimevi–Natoyolu metro hattı temel atıldıMamak Metrosu olarak bilinen Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı için temel atıldı. Mansur Yavaş, hattın tamamen yer altından geçeceğini, 7,46 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşacağını açıkladı."Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak" diyen Yavaş, projenin bölge ulaşımında büyük bir rahatlama sağlayacağını vurguladı.Projenin ilk ihalesinde beklenenden yüksek teklifler alındığını belirten Yavaş, detayları şöyle aktardı:"İlk ihalemizi 15 Ocak 2024'te yaptık. En düşük teklif 575 milyon avronun üzerindeydi. Bu nedenle ihaleyi iptal ettik. 22 Kasım 2024’teki yeni ihalede 387 milyon avro eşdeğerinde teklif alındı. Böylece 6,7 milyar lira tasarruf sağlandı."Ring hatları artıyor, servis sıklığı artacakEGO Genel Müdürlüğü, 44 yeni ring hattı ile birlikte toplamda 209 hattın metro istasyonlarına entegre edileceğini bildirdi. Yavaş, bu uygulamayla ilgili şu sözleri kullandı:"Hem otobüs servis süreleri kısalacak hem de daha sık aralıklarla fazla servis verilebilecek."Ankara'nın yoğun bölgeleri için yeni bir adım daha geliyor. Yavaş, Kızılay, Bakanlıklar, Sıhhiye ve Ulus gibi noktalarda çalışan yaklaşık 1500 servisin şehir merkezine girişini engellemek için denemelere başlayacaklarını belirtti. Bu uygulamayla trafik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.
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ankara, mansur yavaş, metro, aktarma, kent, ulus, kızılay, ego, abb
ankara, mansur yavaş, metro, aktarma, kent, ulus, kızılay, ego, abb

Mansur Yavaş, ücretsiz aktarma uygulamasını duyurdu: 1 Temmuz'dan itibaren yürürlükte

13:54 13.06.2025
© AAAnkara metrosu
Ankara metrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Temmuz’dan itibaren metro ve otobüs arasındaki ilk aktarmaların ücretsiz olacağını açıkladı. Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı temel atma töreninde konuşan Yavaş, kent trafiğini rahatlatacak ve tasarruf sağlayan projeler hakkında bilgi verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent içi ulaşımı kolaylaştıracak yeni uygulamayı duyurdu:

"Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Kent içi trafiği rahatlatacak uygulamamız 1 Temmuz itibarıyla başlıyor."

Bu adım, şehir trafiğini azaltmak ve toplu taşıma tercihlerini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Dikimevi–Natoyolu metro hattı temel atıldı

Mamak Metrosu olarak bilinen Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı için temel atıldı. Mansur Yavaş, hattın tamamen yer altından geçeceğini, 7,46 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşacağını açıkladı.

"Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak" diyen Yavaş, projenin bölge ulaşımında büyük bir rahatlama sağlayacağını vurguladı.
Projenin ilk ihalesinde beklenenden yüksek teklifler alındığını belirten Yavaş, detayları şöyle aktardı:

"İlk ihalemizi 15 Ocak 2024'te yaptık. En düşük teklif 575 milyon avronun üzerindeydi. Bu nedenle ihaleyi iptal ettik. 22 Kasım 2024’teki yeni ihalede 387 milyon avro eşdeğerinde teklif alındı. Böylece 6,7 milyar lira tasarruf sağlandı."

Ring hatları artıyor, servis sıklığı artacak

EGO Genel Müdürlüğü, 44 yeni ring hattı ile birlikte toplamda 209 hattın metro istasyonlarına entegre edileceğini bildirdi. Yavaş, bu uygulamayla ilgili şu sözleri kullandı:

"Hem otobüs servis süreleri kısalacak hem de daha sık aralıklarla fazla servis verilebilecek."
Ankara'nın yoğun bölgeleri için yeni bir adım daha geliyor. Yavaş, Kızılay, Bakanlıklar, Sıhhiye ve Ulus gibi noktalarda çalışan yaklaşık 1500 servisin şehir merkezine girişini engellemek için denemelere başlayacaklarını belirtti. Bu uygulamayla trafik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.
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