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Lavabo açıcı içen küçük çocuğa mide dokusundan yeni yemek borusu yapıldı: 2 yıldır su bile içemiyordu
Lavabo açıcı içen küçük çocuğa mide dokusundan yeni yemek borusu yapıldı: 2 yıldır su bile içemiyordu
Sputnik Türkiye
İki yıl önce lavabo açıcı içen ve yemek borusunda ciddi hasar nedeniyle ağızdan su bile içemeyen küçük çocuk sağlığına kavuştu. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T15:06+0300
2025-06-13T15:06+0300
sağlik
yemek borusu
yanık
lavabo açıcı
hastalık
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Şanlıurfa'da iki yıl önce içtiği lavabo açıcı nedeniyle yemek borusunda ciddi hasar oluşan küçük çocuk zorlu bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yemek borusundaki ciddi yanık nedeniyle iki yıl boyunca ağzından su bile içemeyen 5 yaşındaki çocuğa mide dokusunu kullanarak yeni bir yemek borusu yapıldı. İki yıl bir yudum su bile içemedi3 yaşındaki Şehed Muhammed, 2 yıl önce evde oyun oynadığı sırada yanlışlıkla lavabo açıcı içti. Durumu fark eden aile, Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken tarafından yapılan muayenenin ardından küçük çocuk tedaviye alındı. Zorlu geçen tedavi süreci ve başarılı ameliyatın ardından 5 yaşındaki çocuk, 2 yıl sonra hayata tutundu.Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören çocuğun aylarca yutma zorluğu nedeniyle ağızdan beslenemediğini anlatarak, "Her ay yemek borusu genişletmeleri uyguladık. Ancak bu girişimler yanıt vermedi. Zamanla hastamız sadece karın duvarından mideye yerleştirilen bir tüple beslenebilir hale geldi. Bu çocuk, iki yıl boyunca ağzından su bile içemedi." dedi.Yeni bir yemek borusu oluşturulduProf. Dr. Boleken, hastaya mide dokusunu kullanarak yeni bir yemek borusu oluşturdukları aktararak şöyle devam etti:"Bu, oldukça kompleks ve uzun süreli bir ameliyattı. Ameliyat, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahiden oluşan multidisipliner bir ekiple gerçekleştirildi. Göğüs Cerrahisinden Prof. Dr. Atalay Şahin, Genel Cerrahiden Prof. Dr. Faik Tatlı ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kahveci sürece kritik katkılar sundular. Anesteziden hemşirelere, yoğun bakım personelinden diyetisyenlere kadar büyük bir emek verildi. Bu başarı, tam anlamıyla ekip işidir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/saglik-bakani-memisoglu-obezite-sorunumuz-var-olcumlerin-27si-obez-1096987446.html
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yemek borusu, yanık, lavabo açıcı, hastalık
yemek borusu, yanık, lavabo açıcı, hastalık

Lavabo açıcı içen küçük çocuğa mide dokusundan yeni yemek borusu yapıldı: 2 yıldır su bile içemiyordu

15:06 13.06.2025
© Harran Üniversitesi HastanesiŞanlıurfa
Şanlıurfa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Harran Üniversitesi Hastanesi
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İki yıl önce lavabo açıcı içen ve yemek borusunda ciddi hasar nedeniyle ağızdan su bile içemeyen küçük çocuk sağlığına kavuştu.
Şanlıurfa'da iki yıl önce içtiği lavabo açıcı nedeniyle yemek borusunda ciddi hasar oluşan küçük çocuk zorlu bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yemek borusundaki ciddi yanık nedeniyle iki yıl boyunca ağzından su bile içemeyen 5 yaşındaki çocuğa mide dokusunu kullanarak yeni bir yemek borusu yapıldı.
© Harran Üniversitesi HastanesiŞanlıurfa
Şanlıurfa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
Şanlıurfa
© Harran Üniversitesi Hastanesi

İki yıl bir yudum su bile içemedi

3 yaşındaki Şehed Muhammed, 2 yıl önce evde oyun oynadığı sırada yanlışlıkla lavabo açıcı içti. Durumu fark eden aile, Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken tarafından yapılan muayenenin ardından küçük çocuk tedaviye alındı. Zorlu geçen tedavi süreci ve başarılı ameliyatın ardından 5 yaşındaki çocuk, 2 yıl sonra hayata tutundu.
Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören çocuğun aylarca yutma zorluğu nedeniyle ağızdan beslenemediğini anlatarak, "Her ay yemek borusu genişletmeleri uyguladık. Ancak bu girişimler yanıt vermedi. Zamanla hastamız sadece karın duvarından mideye yerleştirilen bir tüple beslenebilir hale geldi. Bu çocuk, iki yıl boyunca ağzından su bile içemedi." dedi.

Yeni bir yemek borusu oluşturuldu

Prof. Dr. Boleken, hastaya mide dokusunu kullanarak yeni bir yemek borusu oluşturdukları aktararak şöyle devam etti:
"Bu, oldukça kompleks ve uzun süreli bir ameliyattı. Ameliyat, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahiden oluşan multidisipliner bir ekiple gerçekleştirildi. Göğüs Cerrahisinden Prof. Dr. Atalay Şahin, Genel Cerrahiden Prof. Dr. Faik Tatlı ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kahveci sürece kritik katkılar sundular. Anesteziden hemşirelere, yoğun bakım personelinden diyetisyenlere kadar büyük bir emek verildi. Bu başarı, tam anlamıyla ekip işidir."
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