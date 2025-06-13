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‘İran misillemesini herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirecek’
‘İran misillemesini herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirecek’
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İsral’in İran’a yönelik işlediği suçun hesabını vermesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, ABD’nin yanı sıra Fransa, İngiltere ve Uluslararası Atom Enerjisi... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Sputnik’in görüştüğü İranlı siyasetçiler ve uzmanlar, İsrail’in saldırılarını değerlendirdi.İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi eski üyesi Mahmud Abbaszade, “İsrail rejimi en üst düzeyde cezalandırılmalı. Netanyahu ile suç ortakları işledikleri suçların hesabını mutlaka verecekler” ifadesini kullandı.İsrail’in ABD’nin bölgedeki vekili olduğunu anımsatan Abbaszade, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:‘İsrail bölgedeki güç dengesini değiştirmeye çalışıyor’İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Haşiyar Burburi, “İsrail bölgedeki güç dengesini değiştirmeye çalışıyor. Bu nedenle, çabaları İran'ın hayati arterlerine zarar vermeyi amaçlıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Saldırılar ABD, Fransa, İngiltere ve UAEA’nın yardımıyla gerçekleştirdi’İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhallah Modabber, UAEA’yı İsrail adına casusluk yapmakla suçladı.Modabber, “İsrail bu saldırıyı ABD, Fransız ve İngiliz istihbarat örgütlerinin yanı sıra UAEA'nın yardımıyla gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.Tahran’ın kendini savunmak ve ölenlerin intikamını almak için her türlü kararlı adımı atma hakkına sahip olduğunu ve bunu yapması gerektiğini kaydeden Modabber şunu ekledi:
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

‘İran misillemesini herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirecek’

12:00 13.06.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran İsrail
İran İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İsral’in İran’a yönelik işlediği suçun hesabını vermesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, ABD’nin yanı sıra Fransa, İngiltere ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın da bu saldırılara yardımcı olduğuna işaret etti.
Sputnik’in görüştüğü İranlı siyasetçiler ve uzmanlar, İsrail’in saldırılarını değerlendirdi.
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi eski üyesi Mahmud Abbaszade, “İsrail rejimi en üst düzeyde cezalandırılmalı. Netanyahu ile suç ortakları işledikleri suçların hesabını mutlaka verecekler” ifadesini kullandı.
İsrail’in ABD’nin bölgedeki vekili olduğunu anımsatan Abbaszade, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
ABD'nin İsrail'i desteklemeyi reddetmesine rağmen, İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelere bu saldırı nedeniyle gölge düşürüldüğünü düşünüyorum. Bir yandan bir ülkeyle müzakere yürütürken diğer yandan bu ülkenin topraklarınıza saldırmasına sadece takın olarak kalamazsınız.

‘İsrail bölgedeki güç dengesini değiştirmeye çalışıyor’

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Haşiyar Burburi, “İsrail bölgedeki güç dengesini değiştirmeye çalışıyor. Bu nedenle, çabaları İran'ın hayati arterlerine zarar vermeyi amaçlıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrail saldırıları, güç dengesini korumak ve gerilimi azaltmak için hem bölgesel hem de uluslararası alanda akılcı diplomasinin önemini bir kez daha vurguluyor. Bu durum İran'ın askeri ve bilimsel altyapısının gözden geçirilmesini gerektirtiriyor.

‘Saldırılar ABD, Fransa, İngiltere ve UAEA’nın yardımıyla gerçekleştirdi’

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhallah Modabber, UAEA’yı İsrail adına casusluk yapmakla suçladı.
Modabber, “İsrail bu saldırıyı ABD, Fransız ve İngiliz istihbarat örgütlerinin yanı sıra UAEA'nın yardımıyla gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.
Tahran’ın kendini savunmak ve ölenlerin intikamını almak için her türlü kararlı adımı atma hakkına sahip olduğunu ve bunu yapması gerektiğini kaydeden Modabber şunu ekledi:
Asıl önemli olan Rusya'nın İran'ı destekleyen ve İsrail'in suç teşkil eden eylemlerini kınayan açıklamaları. Rusya İran'ın gerçek bir dostu olduğunu gösteriyor.
Israel ataca a Irán - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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