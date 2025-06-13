https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/iran-misillemesini-herhangi-bir-kisitlama-olmaksizin-gerceklestirecek-1097002793.html

‘İran misillemesini herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirecek’

‘İran misillemesini herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirecek’

Sputnik Türkiye

İsral’in İran’a yönelik işlediği suçun hesabını vermesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, ABD’nin yanı sıra Fransa, İngiltere ve Uluslararası Atom Enerjisi... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T12:00+0300

2025-06-13T12:00+0300

2025-06-13T11:57+0300

dünya

ortadoğu

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abd

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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Sputnik’in görüştüğü İranlı siyasetçiler ve uzmanlar, İsrail’in saldırılarını değerlendirdi.İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi eski üyesi Mahmud Abbaszade, “İsrail rejimi en üst düzeyde cezalandırılmalı. Netanyahu ile suç ortakları işledikleri suçların hesabını mutlaka verecekler” ifadesini kullandı.İsrail’in ABD’nin bölgedeki vekili olduğunu anımsatan Abbaszade, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:‘İsrail bölgedeki güç dengesini değiştirmeye çalışıyor’İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Haşiyar Burburi, “İsrail bölgedeki güç dengesini değiştirmeye çalışıyor. Bu nedenle, çabaları İran'ın hayati arterlerine zarar vermeyi amaçlıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Saldırılar ABD, Fransa, İngiltere ve UAEA’nın yardımıyla gerçekleştirdi’İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhallah Modabber, UAEA’yı İsrail adına casusluk yapmakla suçladı.Modabber, “İsrail bu saldırıyı ABD, Fransız ve İngiliz istihbarat örgütlerinin yanı sıra UAEA'nın yardımıyla gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.Tahran’ın kendini savunmak ve ölenlerin intikamını almak için her türlü kararlı adımı atma hakkına sahip olduğunu ve bunu yapması gerektiğini kaydeden Modabber şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/kremlinden-israil-iran-gerilimine-iliskin-ilk-degerlendirme-1097001289.html

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i̇srail

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)