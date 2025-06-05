https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/ibb-yolsuzluk-sorusturmasinda-etkin-pismanliktan-yararlandilar-ali-nuhoglu-ile-suleyman-atik-1096822467.html
İBB yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlandılar: Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlandılar: Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik tahliye edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T13:00+0300
2025-06-05T13:00+0300
2025-06-05T13:09+0300
türki̇ye
ali nuhoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
tahliye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanları Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle tahliye edildi. Mahkeme, her iki ismin de “yurt dışına çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Somut i̇fadeler tahliyeyi getirdiDosya kapsamında elde edilen bilgilere göre, Ali Nuhoğlu 1 ve 4 Haziran’da, Süleyman Atik ise 13-30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde savcılığa başvurarak örgüt yapısına dair somut bilgiler içeren beyanlarda bulundu. İfadelerinde örgütün işleyişine dair detaylar aktardıkları öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok şüpheli hakkında ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında:gibi ağır iddialar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chpli-5-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-icisleri-bakanligi-karari-duyurdu-1096818655.html
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ali nuhoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tahliye
ali nuhoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tahliye
İBB yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlandılar: Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik tahliye edildi
13:00 05.06.2025 (güncellendi: 13:09 05.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanları Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle tahliye edildi. Mahkeme, her iki ismin de “yurt dışına çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Somut i̇fadeler tahliyeyi getirdi
Dosya kapsamında elde edilen bilgilere göre, Ali Nuhoğlu 1 ve 4 Haziran’da, Süleyman Atik ise 13-30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde savcılığa başvurarak örgüt yapısına dair somut bilgiler içeren beyanlarda bulundu. İfadelerinde örgütün işleyişine dair detaylar aktardıkları öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok şüpheli hakkında ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında:
Suç örgütü yöneticisi olmak Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek İhaleye fesat karıştırmak
gibi ağır iddialar yer alıyor.