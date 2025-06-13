https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/hazal-kayayi-yikan-olum-bana-sen-sahip-cikmistin-diyerek-ugurladi-1096999555.html

Hazal Kaya'yı yıkan ölüm: 'Bana sen sahip çıkmıştın' diyerek uğurladı

Hazal Kaya'yı yıkan ölüm: 'Bana sen sahip çıkmıştın' diyerek uğurladı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Yezdan Kayacan'ın ölümüyle yıkıldı. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T10:48+0300

2025-06-13T10:48+0300

2025-06-13T10:48+0300

yaşam

hazal kaya

kastamonu

hayatını kaybetti

yezdan kayacan

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Kastamonu'da yaşadığı apartmanın 13'üncü katından düşerek yaşamını yitiren oyuncu Yezdan Kayacan hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, çocukluk arkadaşı Kayacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, "Kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. Ah canım huzurla uyu' diyerek veda etti. Çocukluk arkadaşına veda ettiNadir bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilen oyuncu Yezdan Kayacan, yaşadığı apartmanın 13'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü büyük üzüntü yaratırken çocukluk arkadaşı Hazal Kaya da büyük üzüntü yaşadı. Kaya arkadaşını, "Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu..." sözleriyle uğurladı. Yezdan Kayacan kimdir?Tiyatro sanatçısı Yezdan Kayacan 1990 doğumlu. Kayacan sanat hayatına 1999 yılında Saran Stüdyoları’nda seslendirme çalışmaları yaparak adım attı. 2005 yılında solfej ve bas gitar eğitimi aldıktan sonra “Mattamu” adlı rock grubunda bas gitar çaldı. Tiyatroya olan ilgisiyle Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Hazırlık Bölümü’nde eğitim aldı, Sumru Yavrucuk’un Afife Jale Sahnesi atölyelerine katıldı.Eğitimini Pera Akademi’de sürdürdü ve çocuklara yaratıcı drama eğitimi verdi. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü burslu olarak kazanan Kayacan, yüksek lisans çalışmalarını burada tamamladı. “İki Kardeş” adlı oyunu sanat çevrelerinden olumlu eleştiriler aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hazal-kayanin-kabusu-bitmedi-saplantili-hayran-kayip-goc-idaresine-yazi-gonderildi-1093627142.html

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