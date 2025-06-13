Hazal Kaya'yı yıkan ölüm: 'Bana sen sahip çıkmıştın' diyerek uğurladı

Türkiye
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu hareketliliği ve İran nükleer dosyasında son durum
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Cezaevlerindeki kişi sayısı 34 ilin nüfusunu geçti
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Yoksulluk sınırı asgari ücreti dörde katladı: 18 milyon insan açlık sınırında
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/hazal-kayayi-yikan-olum-bana-sen-sahip-cikmistin-diyerek-ugurladi-1096999555.html
Hazal Kaya'yı yıkan ölüm: 'Bana sen sahip çıkmıştın' diyerek uğurladı
Hazal Kaya'yı yıkan ölüm: 'Bana sen sahip çıkmıştın' diyerek uğurladı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Yezdan Kayacan'ın ölümüyle yıkıldı. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T10:48+0300
2025-06-13T10:48+0300
yaşam
hazal kaya
kastamonu
hayatını kaybetti
yezdan kayacan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103692/73/1036927303_0:54:1589:948_1920x0_80_0_0_e0c7e0d38d987812dedbbbf8ee16a560.jpg
Kastamonu'da yaşadığı apartmanın 13'üncü katından düşerek yaşamını yitiren oyuncu Yezdan Kayacan hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, çocukluk arkadaşı Kayacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, "Kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. Ah canım huzurla uyu' diyerek veda etti. Çocukluk arkadaşına veda ettiNadir bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilen oyuncu Yezdan Kayacan, yaşadığı apartmanın 13'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü büyük üzüntü yaratırken çocukluk arkadaşı Hazal Kaya da büyük üzüntü yaşadı. Kaya arkadaşını, "Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu..." sözleriyle uğurladı. Yezdan Kayacan kimdir?Tiyatro sanatçısı Yezdan Kayacan 1990 doğumlu. Kayacan sanat hayatına 1999 yılında Saran Stüdyoları’nda seslendirme çalışmaları yaparak adım attı. 2005 yılında solfej ve bas gitar eğitimi aldıktan sonra “Mattamu” adlı rock grubunda bas gitar çaldı. Tiyatroya olan ilgisiyle Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Hazırlık Bölümü’nde eğitim aldı, Sumru Yavrucuk’un Afife Jale Sahnesi atölyelerine katıldı.Eğitimini Pera Akademi’de sürdürdü ve çocuklara yaratıcı drama eğitimi verdi. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü burslu olarak kazanan Kayacan, yüksek lisans çalışmalarını burada tamamladı. “İki Kardeş” adlı oyunu sanat çevrelerinden olumlu eleştiriler aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hazal-kayanin-kabusu-bitmedi-saplantili-hayran-kayip-goc-idaresine-yazi-gonderildi-1093627142.html
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103692/73/1036927303_128:0:1461:1000_1920x0_80_0_0_8ee7b42362e9c7385598c6ebe38ad5ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yezdan kayacan kimdir, yezdan kayacan kaç yaşında, yezdan kayacan neden öldü, yezdan kayacan hastalığı, yezdan kayacan oyunları
yezdan kayacan kimdir, yezdan kayacan kaç yaşında, yezdan kayacan neden öldü, yezdan kayacan hastalığı, yezdan kayacan oyunları

Hazal Kaya'yı yıkan ölüm: 'Bana sen sahip çıkmıştın' diyerek uğurladı

10:48 13.06.2025
© Fotoğraf : InstagramHazal Kaya
Hazal Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Yezdan Kayacan'ın ölümüyle yıkıldı.
Kastamonu'da yaşadığı apartmanın 13'üncü katından düşerek yaşamını yitiren oyuncu Yezdan Kayacan hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, çocukluk arkadaşı Kayacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, "Kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. Ah canım huzurla uyu' diyerek veda etti.

Çocukluk arkadaşına veda etti

Yezdan Kayacan sosyal medya
Yezdan Kayacan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
Yezdan Kayacan sosyal medya
Nadir bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilen oyuncu Yezdan Kayacan, yaşadığı apartmanın 13'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü büyük üzüntü yaratırken çocukluk arkadaşı Hazal Kaya da büyük üzüntü yaşadı.
Kaya arkadaşını, "Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu..." sözleriyle uğurladı.

Yezdan Kayacan kimdir?

Tiyatro sanatçısı Yezdan Kayacan 1990 doğumlu. Kayacan sanat hayatına 1999 yılında Saran Stüdyoları’nda seslendirme çalışmaları yaparak adım attı. 2005 yılında solfej ve bas gitar eğitimi aldıktan sonra “Mattamu” adlı rock grubunda bas gitar çaldı. Tiyatroya olan ilgisiyle Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Hazırlık Bölümü’nde eğitim aldı, Sumru Yavrucuk’un Afife Jale Sahnesi atölyelerine katıldı.
Eğitimini Pera Akademi’de sürdürdü ve çocuklara yaratıcı drama eğitimi verdi. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü burslu olarak kazanan Kayacan, yüksek lisans çalışmalarını burada tamamladı. “İki Kardeş” adlı oyunu sanat çevrelerinden olumlu eleştiriler aldı.
Hazal Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
YAŞAM
Hazal Kaya’nın kabusu bitmedi: Saplantılı hayran kayıp, Göç İdaresi'ne yazı gönderildi
13 Şubat, 10:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала