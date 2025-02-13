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Hazal Kaya’nın kabusu bitmedi: Saplantılı hayran kayıp, Göç İdaresi'ne yazı gönderildi
Hazal Kaya’nın kabusu bitmedi: Saplantılı hayran kayıp, Göç İdaresi'ne yazı gönderildi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Hazal Kaya’nın yıllardır korku içinde yaşamasına neden olan İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami hakkında açılan dava, zaman aşımı nedeniyle düştü. Sosyal... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T10:50+0300
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2017 yılında sosyal medyada kendisini taciz eden ve tehditler savuran İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami’den şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı ve Karami hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Sabah'ın haberine göre hazırlanan iddianamede, Karami'nin Hazal Kaya’ya ait sosyal medya hesaplarına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015'te işyerine “Aşkım, eşim, karım” yazılı notlar içeren hediyeler gönderdiği belirtildi. Karami, ayrıca Facebook hesabında “Ya Hazalım, ya ölüm” ifadelerini kullanarak silah siparişi verdiğini ima eden paylaşımlar yapmıştı.Ancak 10 yıldır süren dava boyunca sanığa ulaşılamadığı için dosya kapatıldı. 8 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu için mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi.Göç İdaresi’ne uyarı: 10 gün içinde adresi tespit edinMahkeme, İstanbul İl Göç Müdürlüğü’ne de Karami’nin adresinin tespit edilmesi için talimat gönderdi. Göç Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, 10 gün içinde Karami’nin adresinin belirlenmemesi durumunda sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağı uyarısında bulunuldu.
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Hazal Kaya’nın kabusu bitmedi: Saplantılı hayran kayıp, Göç İdaresi'ne yazı gönderildi

10:50 13.02.2025
© Fotoğraf : InstagramHazal Kaya
Hazal Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© Fotoğraf : Instagram
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Oyuncu Hazal Kaya’nın yıllardır korku içinde yaşamasına neden olan İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami hakkında açılan dava, zaman aşımı nedeniyle düştü. Sosyal medyada "Ya Hazalım, ya ölüm" gibi tehditler savuran ve silah siparişi verdiğini ima eden Karami, 2015’ten beri yakalanamadığı için dosya kapandı.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2017 yılında sosyal medyada kendisini taciz eden ve tehditler savuran İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami’den şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı ve Karami hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sabah'ın haberine göre hazırlanan iddianamede, Karami'nin Hazal Kaya’ya ait sosyal medya hesaplarına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015'te işyerine “Aşkım, eşim, karım” yazılı notlar içeren hediyeler gönderdiği belirtildi. Karami, ayrıca Facebook hesabında “Ya Hazalım, ya ölüm” ifadelerini kullanarak silah siparişi verdiğini ima eden paylaşımlar yapmıştı.
Ancak 10 yıldır süren dava boyunca sanığa ulaşılamadığı için dosya kapatıldı. 8 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu için mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi.

Göç İdaresi’ne uyarı: 10 gün içinde adresi tespit edin

Mahkeme, İstanbul İl Göç Müdürlüğü’ne de Karami’nin adresinin tespit edilmesi için talimat gönderdi. Göç Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, 10 gün içinde Karami’nin adresinin belirlenmemesi durumunda sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağı uyarısında bulunuldu.
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