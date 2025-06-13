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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/en-dusuk-emekli-maasi-yukselecek-mi-emekliye-ek-zam-yapilacak-mi-ak-partili-guler-yanitladi-1097015252.html
En düşük emekli maaşı yükselecek mi? Emekliye ek zam yapılacak mı? AK Partili Güler yanıtladı
En düşük emekli maaşı yükselecek mi? Emekliye ek zam yapılacak mı? AK Partili Güler yanıtladı
Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı sorusunu AK Parti Grubu TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler yanıtladı. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T17:17+0300
2025-06-13T17:17+0300
ekonomi̇
tbmm
emekli maaş zam oranı
emeklilik maaşı
en düşük emekli maaşı
abdullah güler
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme olacak mı sorusunu AK Parti Grubu TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler yanıtladı. Güler, 'En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusunu 'Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" diyerek yanıtladı. 'Herhangi bir görüşmemiz olmadı'TBMM'de düzenlenen basın toplantısı sonrasında en düşük emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Güler, konunun gündemde olmadığını belirterek "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.Temmuz ayının üçüncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber memur ve emekliye yapılacak zammın ortaya çıktığını belirten Güler şunları kaydetti: "Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla geçen yıllarda olduğu görüşme olacaktır. Ama şuanda henüz bir görüşme herhangi bir bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor."4 milyon emekli zam alamayabilirTemmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı yapılıyorKök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 14 bin 469 TL’ye tamamlanıyor. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığından milyonlarca emekli temmuzda sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak.Eğer ek zam yapılmazsa kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan yaklaşık 4 milyon emekli zam alamayacak. 14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa; milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-4-senaryo-ortaya-cikti-sgk-uzmanindan-sifir-zam-uyarisi-1096998330.html
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tbmm, emekli maaş zam oranı, emeklilik maaşı, en düşük emekli maaşı, abdullah güler
tbmm, emekli maaş zam oranı, emeklilik maaşı, en düşük emekli maaşı, abdullah güler

En düşük emekli maaşı yükselecek mi? Emekliye ek zam yapılacak mı? AK Partili Güler yanıtladı

17:17 13.06.2025
© AAEmekli zam
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
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En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı sorusunu AK Parti Grubu TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler yanıtladı.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme olacak mı sorusunu AK Parti Grubu TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler yanıtladı. Güler, 'En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusunu 'Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" diyerek yanıtladı.

'Herhangi bir görüşmemiz olmadı'

TBMM'de düzenlenen basın toplantısı sonrasında en düşük emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Güler, konunun gündemde olmadığını belirterek "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.
Temmuz ayının üçüncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber memur ve emekliye yapılacak zammın ortaya çıktığını belirten Güler şunları kaydetti: "Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla geçen yıllarda olduğu görüşme olacaktır. Ama şuanda henüz bir görüşme herhangi bir bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor."

4 milyon emekli zam alamayabilir

Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı yapılıyor
Kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 14 bin 469 TL’ye tamamlanıyor. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığından milyonlarca emekli temmuzda sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak.
Eğer ek zam yapılmazsa kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan yaklaşık 4 milyon emekli zam alamayacak. 14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa; milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 senaryo ortaya çıktı: SGK uzmanından 'sıfır zam' uyarısı
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