https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/gunesten-gelen-jeomanyetik-firtina-dunyaya-ulasti-istanbulda-kuzey-isiklari-gorulur-mu-internet-1096708627.html

Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi?

Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi?

Sputnik Türkiye

30 Mayıs’ta Güneş’te meydana gelen büyük patlama sonrası oluşan G4 şiddetindeki jeomanyetik fırtına Dünya’ya ulaştı. Kuzey ışıkları, internet kesintisi ve elektrik arızaları gündemde.

2025-06-02T10:02+0300

2025-06-02T10:02+0300

2025-06-02T10:06+0300

yaşam

jeomanyetik fırtına

güneş

güneş patlaması

dünya

kuzey ışıkları

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Güneş'te 30 Mayıs'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından bugün itibarıyla Dünya'da "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendi. Jeomanyetik fırtınanın özellikle 2 Haziran Pazartesi günü Dünya'da etkili olacağını belirten bilim insanları, fırtınanın etkilerine dair uyarıda bulundu.Bu jeomanyetik fırtınanın kaynağı, "Bölge 3664" olarak adlandırılan büyük ve karmaşık bir güneş lekesi kümesi olduğu belirtildi. Dünya'dan 1 milyon mil uzakta bulunan Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtınanın Dünya'ya ulaşana kadar gerçek potansiyeli ve etkileri bilinemiyor. Fırtınanın 1 Haziran'da Dünya'ya ulaştığını ve 2 Haziran'da da etkili olacağı vurgulandı. İnternet ve elektrikler gider mi?1 ve 2 Haziran boyunca şiddetli fırtına seviyelerinin devam edebileceği belirtilen açıklamada, 3 Haziran'dan itibaren ise etkisinin hafif-orta seviyelere gerilemesi bekleniyor. Söz konusu güçlü fırtınanın elektrik altyapısı, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği, bunun da özellikle elektrik iletim hatlarında voltaj kontrol sorunlarına ve geçici aksamalara yol açabileceği kaydedildi.Açıklamada, özellikle yüksek bölgelerde Kuzey Işıklarını gözlemlemenin mümkün olabileceğine işaret edildi.İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü?Rengarenk kutup ışıkları ya da kutup aurorası (aurora borealis), halihazırda Amerika kıtasında görülmeye başladı. Genellikle parlak yeşil olan bu ışıklar jeomanyetik fırtınanın gücünden dolayı turuncudan koyu kırmızıya kadar çeşitli renklerde yansıdı. Kuzey ışıkları genellikle iyonosferde (atmosferin katmanı) gece gözlemlenir. Kuzey ışıklarının İstanbul veya Türkiye'de görülmesi düşük bir ihtimal.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/meteorolojiden-4-bolge-icin-uyari-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1096703803.html

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