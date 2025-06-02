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Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi?
Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi?
Sputnik Türkiye
30 Mayıs’ta Güneş’te meydana gelen büyük patlama sonrası oluşan G4 şiddetindeki jeomanyetik fırtına Dünya’ya ulaştı. Kuzey ışıkları, internet kesintisi ve elektrik arızaları gündemde.
2025-06-02T10:02+0300
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yaşam
jeomanyetik fırtına
güneş
güneş patlaması
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Güneş'te 30 Mayıs'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından bugün itibarıyla Dünya'da "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendi. Jeomanyetik fırtınanın özellikle 2 Haziran Pazartesi günü Dünya'da etkili olacağını belirten bilim insanları, fırtınanın etkilerine dair uyarıda bulundu.Bu jeomanyetik fırtınanın kaynağı, "Bölge 3664" olarak adlandırılan büyük ve karmaşık bir güneş lekesi kümesi olduğu belirtildi. Dünya'dan 1 milyon mil uzakta bulunan Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtınanın Dünya'ya ulaşana kadar gerçek potansiyeli ve etkileri bilinemiyor. Fırtınanın 1 Haziran'da Dünya'ya ulaştığını ve 2 Haziran'da da etkili olacağı vurgulandı. İnternet ve elektrikler gider mi?1 ve 2 Haziran boyunca şiddetli fırtına seviyelerinin devam edebileceği belirtilen açıklamada, 3 Haziran'dan itibaren ise etkisinin hafif-orta seviyelere gerilemesi bekleniyor. Söz konusu güçlü fırtınanın elektrik altyapısı, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği, bunun da özellikle elektrik iletim hatlarında voltaj kontrol sorunlarına ve geçici aksamalara yol açabileceği kaydedildi.Açıklamada, özellikle yüksek bölgelerde Kuzey Işıklarını gözlemlemenin mümkün olabileceğine işaret edildi.İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü?Rengarenk kutup ışıkları ya da kutup aurorası (aurora borealis), halihazırda Amerika kıtasında görülmeye başladı. Genellikle parlak yeşil olan bu ışıklar jeomanyetik fırtınanın gücünden dolayı turuncudan koyu kırmızıya kadar çeşitli renklerde yansıdı. Kuzey ışıkları genellikle iyonosferde (atmosferin katmanı) gece gözlemlenir. Kuzey ışıklarının İstanbul veya Türkiye'de görülmesi düşük bir ihtimal.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/meteorolojiden-4-bolge-icin-uyari-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1096703803.html
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kuzey ışıkları istanbul, kuzey ışıkları türkiye, güneş lekesi bölge 3664, internet kesintisi güneş fırtınası, elektrik kesintisi güneş fırtınası, aurora borealis türkiye, 2 haziran jeomanyetik fırtına, g4 düzeyi fırtına, uydu arızası güneş fırtınası, telefon çekmiyor güneş patlaması, güneş patlaması etkileri, türkiye’de kuzey ışıkları görüldü mü

Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi?

10:02 02.06.2025 (güncellendi: 10:06 02.06.2025)
© AP Photo / Kyle GreenGüneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi?
Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Kyle Green
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Güneş'te 30 Mayıs'ta büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası gök bilimciler, bu jeomanyetik fırtınanın Dünya'ya ulaşmaya başladığını duyurdu. Dünya'nın orta kuşağındaki ülkelerde bile farklı renklerde kuzey ışıkları görülürken fırtınanın, cep telefonu sinyalleri ve internet altyapısını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
Güneş'te 30 Mayıs'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından bugün itibarıyla Dünya'da "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendi. Jeomanyetik fırtınanın özellikle 2 Haziran Pazartesi günü Dünya'da etkili olacağını belirten bilim insanları, fırtınanın etkilerine dair uyarıda bulundu.
Bu jeomanyetik fırtınanın kaynağı, "Bölge 3664" olarak adlandırılan büyük ve karmaşık bir güneş lekesi kümesi olduğu belirtildi.
Dünya'dan 1 milyon mil uzakta bulunan Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtınanın Dünya'ya ulaşana kadar gerçek potansiyeli ve etkileri bilinemiyor. Fırtınanın 1 Haziran'da Dünya'ya ulaştığını ve 2 Haziran'da da etkili olacağı vurgulandı.

İnternet ve elektrikler gider mi?

1 ve 2 Haziran boyunca şiddetli fırtına seviyelerinin devam edebileceği belirtilen açıklamada, 3 Haziran'dan itibaren ise etkisinin hafif-orta seviyelere gerilemesi bekleniyor.
Söz konusu güçlü fırtınanın elektrik altyapısı, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği, bunun da özellikle elektrik iletim hatlarında voltaj kontrol sorunlarına ve geçici aksamalara yol açabileceği kaydedildi.
Açıklamada, özellikle yüksek bölgelerde Kuzey Işıklarını gözlemlemenin mümkün olabileceğine işaret edildi.
© AA / Alexander ManzyukGüneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi?
Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA / Alexander Manzyuk

İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü?

Rengarenk kutup ışıkları ya da kutup aurorası (aurora borealis), halihazırda Amerika kıtasında görülmeye başladı. Genellikle parlak yeşil olan bu ışıklar jeomanyetik fırtınanın gücünden dolayı turuncudan koyu kırmızıya kadar çeşitli renklerde yansıdı.
Kuzey ışıkları genellikle iyonosferde (atmosferin katmanı) gece gözlemlenir. Kuzey ışıklarının İstanbul veya Türkiye'de görülmesi düşük bir ihtimal.
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