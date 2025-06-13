Dr. Oytun Orhan: İsrail saldırısı, İran'ı sert bir yanıt vermeye itecek

“İsrail’in İran’a dönük son saldırıları ile 7 Ekim sonrasında iki ülke arasında tırmanan gerilimde yeni ve daha riskli bir aşamaya geçildi. Çatışmanın şiddeti artıyor ve kapsadığı coğrafya giderek genişliyor. Bu durum bir bölgesel savaş riskini beraberinde getiriyor. Burada İran açısından en büyük sıkıntı bölgede vekil güçler üzerinden İsrail’e karşılık verme imkanlarının kısıtlanmış olması. Özellikle Suriye'de Esad rejiminin düşmüş olması ve Lübnan’da Hizbullah’ın yaşadığı güç kaybı İran'ın seçeneklerini azaltıyor. Ayrıca İsrail’in sansasyonel operasyonları İran’ın hem teknik kapasite hem de istihbari anlamda büyük bir zafiyet görüntüsü vermesine neden oluyor. İran bu kadar kırılgan bir görüntü arz ettiği ortamda çatışmanın bir bölgesel savaşa dönüşmesini istemeyecektir. Diğer bölgesel aktörler ve ABD'de Trump yönetiminin bölgeye yaklaşımına bakıldığında bölgesel savaştan kaçınma arayışı devam ediyor. Türkiye de aynı şekilde savaşın yayılması, genişlemesinden ciddi kaygı duyuyor. Bu faktörler belki gerginliğin seviyesinin düşmesi, krizin sönümlenmesi açısından etki yapabilir ama diğer taraftan İsrail'in İran'a dönük saldırıda kırmızıçizgileri aşmış olması İran'ı bir önceki İsrail'e dönük saldırılarından daha kapsamlı ve sert bir yanıt vermeye itecektir. İran bu sert karşılığı veremediği durumda hem bölgedeki müttefikleri ile ilişkilerinde ciddi bir güven ve itibar kaybı yaşar ve bölgede desteklediği vekil güçler İran'la sürdürdüğü ittifakı sorgulayabilir. Diğer taraftan İran, İsrail karşısında caydırıcılığını kaybeder ve kendisine dönük daha ağır saldırıların önünü açar.”