Dr. Oytun Orhan: İsrail saldırısı, İran'ı sert bir yanıt vermeye itecek
© AA / Fatemeh Bahramiİsrail'in hedef aldığı Tahran
© AA / Fatemeh Bahrami
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Ortadoğu güne patlama sesleri ile uyandı. İsrail’in İran’a yönelik saldırı sonrasından gözler İran’ın vereceği yanıta çevrildi. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Oytun Orhan İran'ın elindeki seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.
Hamas’ın 7 Ekim saldırısı sonrasında İran ile İsrail arasından gerilim her geçen gün tırmandı. Son olarak İsrail gece saatlerinde İran’daki hedeflere saldırı düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim bu saldırılarda hedef alındı. İran’ın Kum kentindeki Cemkeran Camii’nin kubbesine İsrail’in saldırılarının ardından üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.
İran'ın bundan sonra atacağı adımlara ilişkin Sputnik’e değerlendirmede bulunan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Oytun Orhan şunları söyledi:
“İsrail’in İran’a dönük son saldırıları ile 7 Ekim sonrasında iki ülke arasında tırmanan gerilimde yeni ve daha riskli bir aşamaya geçildi. Çatışmanın şiddeti artıyor ve kapsadığı coğrafya giderek genişliyor. Bu durum bir bölgesel savaş riskini beraberinde getiriyor. Burada İran açısından en büyük sıkıntı bölgede vekil güçler üzerinden İsrail’e karşılık verme imkanlarının kısıtlanmış olması. Özellikle Suriye'de Esad rejiminin düşmüş olması ve Lübnan’da Hizbullah’ın yaşadığı güç kaybı İran'ın seçeneklerini azaltıyor. Ayrıca İsrail’in sansasyonel operasyonları İran’ın hem teknik kapasite hem de istihbari anlamda büyük bir zafiyet görüntüsü vermesine neden oluyor. İran bu kadar kırılgan bir görüntü arz ettiği ortamda çatışmanın bir bölgesel savaşa dönüşmesini istemeyecektir. Diğer bölgesel aktörler ve ABD'de Trump yönetiminin bölgeye yaklaşımına bakıldığında bölgesel savaştan kaçınma arayışı devam ediyor. Türkiye de aynı şekilde savaşın yayılması, genişlemesinden ciddi kaygı duyuyor. Bu faktörler belki gerginliğin seviyesinin düşmesi, krizin sönümlenmesi açısından etki yapabilir ama diğer taraftan İsrail'in İran'a dönük saldırıda kırmızıçizgileri aşmış olması İran'ı bir önceki İsrail'e dönük saldırılarından daha kapsamlı ve sert bir yanıt vermeye itecektir. İran bu sert karşılığı veremediği durumda hem bölgedeki müttefikleri ile ilişkilerinde ciddi bir güven ve itibar kaybı yaşar ve bölgede desteklediği vekil güçler İran'la sürdürdüğü ittifakı sorgulayabilir. Diğer taraftan İran, İsrail karşısında caydırıcılığını kaybeder ve kendisine dönük daha ağır saldırıların önünü açar.”
‘İran ikilem içinde’
İran’ın İsrail’e karşı yanıt verme konusunda bir ikilem yaşadığına dikkat çeken Dr. Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dolayısıyla bu noktada İran büyük bir ikilem içerisinde. Bir taraftan bölgesel savaş istemiyor, ciddi kırılganlıkları var. İçeriden müdahalelere maruz kalabiliyor. Eylem gücü açısından İsrail'in gerisinde. Dolayısıyla sert bir yanıt verdiğinde şu andakinden daha ağır bir tablo ile karşılaşabilir. Diğer taraftan sert yanıt vermezse, caydırıcılığı konusunda çok büyük bir darbe alır ve daha ağır saldırıları beklemek durumunda kalır. İran yönetimi bu ikilemi yönetmek zorunda. İran’ın muhtemel tercihi caydırıcılığını tesis edebilmek açısından bir önceki İsrail'e dönük saldırılarını daha da üst bir aşamaya taşımak olacak ve doğrudan İran topraklarından İsrail'e dönük saldırılar yoluyla karşılık vermek isteyecektir. Bu durumda kriz tırmanacaktır. Ancak geldiğimiz noktada krizi tırmandırma üstünlüğü İsrail tarafındadır. İran'ın İsrail karşısında hem askeri kapasite hem de içerdeki istihbarat zafiyetlerinin İsrail adına yarattığı imkanlar nedeniyle dikkatli olmak durumundadır. Yoksa içeride rejimi daha büyük sıkıntılara sokabilecek bir tablo ile karşı karşıya kalabilir.”