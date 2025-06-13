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Bolu'da tüp yüklü kamyona minibüs çarptı: 16 yaralı var
Bolu'da tüp yüklü kamyona minibüs çarptı: 16 yaralı var
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyonla minibüsün karıştığı kazada minibüsteki 16 yolcu yaralandı. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ankara istikametine seyreden yolcu minibüsü piknik tüpü yüklü kamyona arkadan çarptı. Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi kaza yerine sevk edildi.Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 16 yolcu yaralandı.Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/saglik-bakanliginin-botunda-patlama-1-olu-1-yarali-1096985939.html
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ankara, gerede, tüp, kamyon
ankara, gerede, tüp, kamyon

Bolu'da tüp yüklü kamyona minibüs çarptı: 16 yaralı var

02:34 13.06.2025
© AA / Zafer GöderAnadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA / Zafer Göder
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyonla minibüsün karıştığı kazada minibüsteki 16 yolcu yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ankara istikametine seyreden yolcu minibüsü piknik tüpü yüklü kamyona arkadan çarptı. Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi kaza yerine sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 16 yolcu yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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