https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/boluda-tup-yuklu-kamyona-minibus-carpti-16-yarali-var-1096989568.html

Bolu'da tüp yüklü kamyona minibüs çarptı: 16 yaralı var

Bolu'da tüp yüklü kamyona minibüs çarptı: 16 yaralı var

Sputnik Türkiye

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyonla minibüsün karıştığı kazada minibüsteki 16 yolcu yaralandı. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T02:34+0300

2025-06-13T02:34+0300

2025-06-13T02:34+0300

türki̇ye

ankara

gerede

tüp

kamyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096989411_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_9c377beb5b5a8f82ac648473280d383b.jpg

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ankara istikametine seyreden yolcu minibüsü piknik tüpü yüklü kamyona arkadan çarptı. Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi kaza yerine sevk edildi.Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 16 yolcu yaralandı.Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/saglik-bakanliginin-botunda-patlama-1-olu-1-yarali-1096985939.html

türki̇ye

ankara

gerede

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, gerede, tüp, kamyon