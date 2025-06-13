https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/boluda-tup-yuklu-kamyona-minibus-carpti-16-yarali-var-1096989568.html
Bolu'da tüp yüklü kamyona minibüs çarptı: 16 yaralı var
Bolu'da tüp yüklü kamyona minibüs çarptı: 16 yaralı var
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyonla minibüsün karıştığı kazada minibüsteki 16 yolcu yaralandı. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T02:34+0300
2025-06-13T02:34+0300
2025-06-13T02:34+0300
türki̇ye
ankara
gerede
tüp
kamyon
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ankara istikametine seyreden yolcu minibüsü piknik tüpü yüklü kamyona arkadan çarptı. Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi kaza yerine sevk edildi.Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 16 yolcu yaralandı.Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/saglik-bakanliginin-botunda-patlama-1-olu-1-yarali-1096985939.html
türki̇ye
ankara
gerede
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ankara, gerede, tüp, kamyon
ankara, gerede, tüp, kamyon
Bolu'da tüp yüklü kamyona minibüs çarptı: 16 yaralı var
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyonla minibüsün karıştığı kazada minibüsteki 16 yolcu yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ankara istikametine seyreden yolcu minibüsü piknik tüpü yüklü kamyona arkadan çarptı. Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi kaza yerine sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 16 yolcu yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.