https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/saglik-bakanliginin-botunda-patlama-1-olu-1-yarali-1096985939.html
Sağlık Bakanlığı'nın botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Sağlık Bakanlığı'nın botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Kumkale mevkiinde demirli bulunan Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada bir sağlık personeli hayatını kaybetti. Olayda yaralanan bir kişinin... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T20:31+0300
2025-06-12T20:31+0300
2025-06-12T20:39+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
çanakkale
çanakkale valiliği
çanakkale belediyesi
bot
gemi
gemi arızası
gemi kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1d/1055128869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_263073c5c1d09e83542ba8cdff64d4dd.jpg
Çanakkale Kumkale'de Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada bir sağlık personeli hayatını kaybetti.Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde demirli Sağlık-1 Botu’nda bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, olayda bir sağlık personelinin hayatını kaybettiği, yaralanan bir kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hadiseyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/engelli-ve-ilac-raporu-bulunanlar-dikkat-saglik-bakanligi-yeni-uygulamayi-hayata-geciriyor-1096943566.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1d/1055128869_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b47b62a30be61288f65abf0bd3d7b70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sağlık bakanlığı, çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , bot, gemi, gemi arızası, gemi kazası
sağlık bakanlığı, çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , bot, gemi, gemi arızası, gemi kazası
Sağlık Bakanlığı'nın botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
20:31 12.06.2025 (güncellendi: 20:39 12.06.2025)
Çanakkale'nin Kumkale mevkiinde demirli bulunan Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada bir sağlık personeli hayatını kaybetti. Olayda yaralanan bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, yaşanan kazayla ilgili açıklama yaptı.
Çanakkale Kumkale'de Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada bir sağlık personeli hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde demirli Sağlık-1 Botu’nda bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, olayda bir sağlık personelinin hayatını kaybettiği, yaralanan bir kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hadiseyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.