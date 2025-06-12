https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/saglik-bakanliginin-botunda-patlama-1-olu-1-yarali-1096985939.html

Sağlık Bakanlığı'nın botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık Bakanlığı'nın botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Kumkale mevkiinde demirli bulunan Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada bir sağlık personeli hayatını kaybetti. Olayda yaralanan bir kişinin... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T20:31+0300

2025-06-12T20:31+0300

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Çanakkale Kumkale'de Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada bir sağlık personeli hayatını kaybetti.Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde demirli Sağlık-1 Botu’nda bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, olayda bir sağlık personelinin hayatını kaybettiği, yaralanan bir kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hadiseyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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sağlık bakanlığı, çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , bot, gemi, gemi arızası, gemi kazası