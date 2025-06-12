https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/benzine-buyuk-zam-geliyor-akaraykit-fiyatlari-gece-yarisi-degisecek-1096964954.html
Benzine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek
Benzine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyor. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatına... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T09:17+0300
2025-06-12T09:17+0300
2025-06-12T09:17+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
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Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zammı beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1,46 TL zam yapılacak. Böylece Türkiye genelinde benzin litre fiyatları 50 TL sınırına bir adım daha yaklaşacak.Motorine zam gelecek mi?Bugün için yalnızca benzin grubunda fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi. Otogaz fiyatlarında da şimdilik bir artış öngörülmüyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıSöz konusu zam henüz pompa fiyatlarına yansımamışken, Türkiye genelinde il bazlı güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara
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benzin fiyatları, akaryakıt zammı, motorin fiyatları, güncel benzin fiyatı, brent petrol artışı, akaryakıt fiyatları
benzin fiyatları, akaryakıt zammı, motorin fiyatları, güncel benzin fiyatı, brent petrol artışı, akaryakıt fiyatları
Benzine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyor. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatına 1.46 TL zam yapılacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise şimdilik değişiklik öngörülmüyor. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zammı beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1,46 TL zam yapılacak. Böylece Türkiye genelinde benzin litre fiyatları 50 TL sınırına bir adım daha yaklaşacak.
Bugün için yalnızca benzin grubunda fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.
Otogaz fiyatlarında da şimdilik bir artış öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Söz konusu zam henüz pompa fiyatlarına yansımamışken, Türkiye genelinde il bazlı güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: