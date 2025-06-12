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Benzine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek
Benzine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyor. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatına... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T09:17+0300
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ekonomi̇
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benzin fiyatları
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akaryakıt
akaryakıt zammı
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Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zammı beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1,46 TL zam yapılacak. Böylece Türkiye genelinde benzin litre fiyatları 50 TL sınırına bir adım daha yaklaşacak.Motorine zam gelecek mi?Bugün için yalnızca benzin grubunda fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi. Otogaz fiyatlarında da şimdilik bir artış öngörülmüyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıSöz konusu zam henüz pompa fiyatlarına yansımamışken, Türkiye genelinde il bazlı güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara
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benzin fiyatları, akaryakıt zammı, motorin fiyatları, güncel benzin fiyatı, brent petrol artışı, akaryakıt fiyatları
benzin fiyatları, akaryakıt zammı, motorin fiyatları, güncel benzin fiyatı, brent petrol artışı, akaryakıt fiyatları

Benzine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek

09:17 12.06.2025
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyor. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatına 1.46 TL zam yapılacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise şimdilik değişiklik öngörülmüyor. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zammı beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1,46 TL zam yapılacak. Böylece Türkiye genelinde benzin litre fiyatları 50 TL sınırına bir adım daha yaklaşacak.

Motorine zam gelecek mi?

Bugün için yalnızca benzin grubunda fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.
Otogaz fiyatlarında da şimdilik bir artış öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Söz konusu zam henüz pompa fiyatlarına yansımamışken, Türkiye genelinde il bazlı güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46.92 TL
Motorin: 46.23 TL
Otogaz: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46.77 TL
Motorin: 46.11 TL
Otogaz: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 47.61 TL
Motorin: 47.10 TL
Otogaz: 24.99 TL
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