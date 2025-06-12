https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/benzine-buyuk-zam-geliyor-akaraykit-fiyatlari-gece-yarisi-degisecek-1096964954.html

Benzine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek

Benzine büyük zam geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişecek

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyor. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatına... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T09:17+0300

2025-06-12T09:17+0300

2025-06-12T09:17+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

akaryakıt fiyatları

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Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zammı beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1,46 TL zam yapılacak. Böylece Türkiye genelinde benzin litre fiyatları 50 TL sınırına bir adım daha yaklaşacak.Motorine zam gelecek mi?Bugün için yalnızca benzin grubunda fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi. Otogaz fiyatlarında da şimdilik bir artış öngörülmüyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıSöz konusu zam henüz pompa fiyatlarına yansımamışken, Türkiye genelinde il bazlı güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara

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