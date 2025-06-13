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Bankadan kredi alamayan müşteri pompalı tüfek çıkardı: 'Borcum çok, para verin'
Bankadan kredi alamayan müşteri pompalı tüfek çıkardı: 'Borcum çok, para verin'
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir banka şubesinde yaşanan silahlı olayda, kredi talebi reddedilen S.T. isimli şahıs, pompalı tüfekle banka çalışanlarını... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Banka şubesinde kredi talebi reddedilen S.T. adlı şahıs, pompalı tüfekle tehditte bulundu.Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir banka şubesine giren 56 yaşındaki S.T., kredi çekmek istediğini söyleyerek pompalı tüfeğini çıkardı. Saldırganın bankada ''Borcum çok, para verin'' dediği belirtilirken polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüphelinin yakalandığı açıklandı.Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Zanlının olay yerine aracıyla geldiği ve aracın da incelemeye alındığı bildirildi. Banka ve çevresindekilerin, olay anında büyük panik yaşandığı belirtildi.
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türkiye, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu, soygun, silahlı soygun, banka soygunu

Bankadan kredi alamayan müşteri pompalı tüfek çıkardı: 'Borcum çok, para verin'

17:34 13.06.2025
© AA / Eskişehir İl Emniyet MüdürlüğüPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA / Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir banka şubesinde yaşanan silahlı olayda, kredi talebi reddedilen S.T. isimli şahıs, pompalı tüfekle banka çalışanlarını tehdit etti. Olay yerine hızla müdahale eden polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay sonrası zanlının aracı emniyete çekilerek incelemeye alındı.
Banka şubesinde kredi talebi reddedilen S.T. adlı şahıs, pompalı tüfekle tehditte bulundu.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir banka şubesine giren 56 yaşındaki S.T., kredi çekmek istediğini söyleyerek pompalı tüfeğini çıkardı. Saldırganın bankada ''Borcum çok, para verin'' dediği belirtilirken polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Zanlının olay yerine aracıyla geldiği ve aracın da incelemeye alındığı bildirildi. Banka ve çevresindekilerin, olay anında büyük panik yaşandığı belirtildi.
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