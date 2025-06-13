https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bankadan-kredi-alamayan-musteri-pompali-tufek-cikardi-borcum-cok-para-verin-1097016039.html

Bankadan kredi alamayan müşteri pompalı tüfek çıkardı: 'Borcum çok, para verin'

Bankadan kredi alamayan müşteri pompalı tüfek çıkardı: 'Borcum çok, para verin'

Sputnik Türkiye

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir banka şubesinde yaşanan silahlı olayda, kredi talebi reddedilen S.T. isimli şahıs, pompalı tüfekle banka çalışanlarını... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T17:34+0300

2025-06-13T17:34+0300

2025-06-13T17:34+0300

türki̇ye

türkiye

kredi

kredi kartı

kredi notu

kredi borcu

kredi kartı limiti

kredi derecelendirme kuruluşu

soygun

silahlı soygun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097015455_0:774:1424:1575_1920x0_80_0_0_29e4eeaabccfa07e7be8be3308ba946a.jpg

Banka şubesinde kredi talebi reddedilen S.T. adlı şahıs, pompalı tüfekle tehditte bulundu.Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir banka şubesine giren 56 yaşındaki S.T., kredi çekmek istediğini söyleyerek pompalı tüfeğini çıkardı. Saldırganın bankada ''Borcum çok, para verin'' dediği belirtilirken polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüphelinin yakalandığı açıklandı.Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Zanlının olay yerine aracıyla geldiği ve aracın da incelemeye alındığı bildirildi. Banka ve çevresindekilerin, olay anında büyük panik yaşandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/karabukte-film-gibi-soygun-kuyumcudan-iki-canta-dolusu-altin-calindi-1092557286.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu, soygun, silahlı soygun, banka soygunu