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Bakanlıktan yeni binalar için 15 yıl kararı: Denetçilere ağır cezalar yolda
Bakanlıktan yeni binalar için 15 yıl kararı: Denetçilere ağır cezalar yolda
Sputnik Türkiye
Yeni Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile, 15 yıl içinde yıkılan binaların denetçilerine faaliyet yasağı getirildi. Ayrıca 500 metrekare altı yapılar için... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Yeni düzenlemeyle, yapı denetim firmaları için ciddi bir sorumluluk getirildi. Bir bina, yapı kullanım izni aldıktan sonra 15 yıl içinde yıkılırsa, denetimini yapan yapı denetim kuruluşunun faaliyet izni iptal edilecek ve teminatı Hazine’ye devredilecek. Bu adım, yapı kalitesini artırmayı hedefliyor.Komşu yapıya zarar durumunda lisans i̇ptaliİnşaat sırasında yapılan kazı ya da başka müdahalelerle çevredeki bir yapıya zarar verilmesi durumunda, ilgili yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilecek, teminatına el konulacak. Böylece hem yapı güvenliği hem de şehir planlaması açısından ciddi önlemler alınmış oldu.TÜFE-ÜFE ortalaması ile teminat güncellemesiYapı denetim kuruluşlarından alınan teminat tutarları, artık ÜFE yerine TÜFE ve ÜFE ortalamasıyla belirlenecek. Bu uygulama 2026’dan itibaren geçerli olacak, ekonomik dalgalanmaların etkisini azaltmayı amaçlıyor.Yeni düzenlemeyle inşaat alanı 500 metrekareye kadar olan binalar, bakanlık tarafından zorunlu tutulan Elektronik Dağıtım Sistemi dışında bırakıldı. Bu sayede, yapı sahipleri istediği denetim kuruluşuyla doğrudan sözleşme yapabilecek. Ayrıca yapı kullanım belgesi almakta zorlanan bina sahipleri de bu değişiklikten yararlanabilecek.Güçlendirme i̇şlerinde bedel oranı belirlendiGüçlendirme çalışmaları için yapı denetim hizmet bedeli, yapının tamamı üzerinden hesaplanan tutarın en az yüzde 25’i kadar olacak. Böylece, denetimin kapsamı ve ciddiyeti daha da artırılmış olacak.3 ayda i̇nşaat başlamazsa sözleşme feshiYeni yönetmelikte yer alan bir diğer önemli değişiklik, inşaata başlama süresi ile ilgili oldu. Daha önce 6 ay olan süre, 3 aya indirildi. İnşaat başlamazsa yapı denetim firması sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek. Ayrıca, kalıp, donatı ve beton gibi imalatların denetlenmemesi durumunda da sözleşme iptali mümkün olacak.Elektronik Dağıtım Sistemi için yapılan değişiklikle, artık 45 ve üzeri denetim kuruluşu bulunan illerde, iki alternatifli atama yapılacak. Vatandaş ilk önerilen firmayla 3 gün içinde sözleşme yapmazsa, sistem ikinci firmayı otomatik olarak atayacak.Yeni yapı denetim modeli ilk etapta şu illerde uygulamaya alındı: İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, İzmir, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Mersin, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tekirdağ, Adana, Samsun ve Muğla. Tüm illerdeki güncel yapı denetim kuruluşu sayıları ise 1 Şubat 2026’ya kadar netleşecek.
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bina, resmi gazete, riskli yapı, i̇stanbul, ankara, bursa

Bakanlıktan yeni binalar için 15 yıl kararı: Denetçilere ağır cezalar yolda

10:35 13.06.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
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Yeni Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile, 15 yıl içinde yıkılan binaların denetçilerine faaliyet yasağı getirildi. Ayrıca 500 metrekare altı yapılar için denetim kolaylığı, 3 ayda inşaat başlamazsa sözleşme feshi, komşu yapıya zarar durumunda lisans iptali gibi önemli değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yeni düzenlemeyle, yapı denetim firmaları için ciddi bir sorumluluk getirildi. Bir bina, yapı kullanım izni aldıktan sonra 15 yıl içinde yıkılırsa, denetimini yapan yapı denetim kuruluşunun faaliyet izni iptal edilecek ve teminatı Hazine’ye devredilecek. Bu adım, yapı kalitesini artırmayı hedefliyor.

Komşu yapıya zarar durumunda lisans i̇ptali

İnşaat sırasında yapılan kazı ya da başka müdahalelerle çevredeki bir yapıya zarar verilmesi durumunda, ilgili yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilecek, teminatına el konulacak. Böylece hem yapı güvenliği hem de şehir planlaması açısından ciddi önlemler alınmış oldu.

TÜFE-ÜFE ortalaması ile teminat güncellemesi

Yapı denetim kuruluşlarından alınan teminat tutarları, artık ÜFE yerine TÜFE ve ÜFE ortalamasıyla belirlenecek. Bu uygulama 2026’dan itibaren geçerli olacak, ekonomik dalgalanmaların etkisini azaltmayı amaçlıyor.
Yeni düzenlemeyle inşaat alanı 500 metrekareye kadar olan binalar, bakanlık tarafından zorunlu tutulan Elektronik Dağıtım Sistemi dışında bırakıldı. Bu sayede, yapı sahipleri istediği denetim kuruluşuyla doğrudan sözleşme yapabilecek. Ayrıca yapı kullanım belgesi almakta zorlanan bina sahipleri de bu değişiklikten yararlanabilecek.

Güçlendirme i̇şlerinde bedel oranı belirlendi

Güçlendirme çalışmaları için yapı denetim hizmet bedeli, yapının tamamı üzerinden hesaplanan tutarın en az yüzde 25’i kadar olacak. Böylece, denetimin kapsamı ve ciddiyeti daha da artırılmış olacak.

3 ayda i̇nşaat başlamazsa sözleşme feshi

Yeni yönetmelikte yer alan bir diğer önemli değişiklik, inşaata başlama süresi ile ilgili oldu. Daha önce 6 ay olan süre, 3 aya indirildi. İnşaat başlamazsa yapı denetim firması sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek. Ayrıca, kalıp, donatı ve beton gibi imalatların denetlenmemesi durumunda da sözleşme iptali mümkün olacak.
Elektronik Dağıtım Sistemi için yapılan değişiklikle, artık 45 ve üzeri denetim kuruluşu bulunan illerde, iki alternatifli atama yapılacak. Vatandaş ilk önerilen firmayla 3 gün içinde sözleşme yapmazsa, sistem ikinci firmayı otomatik olarak atayacak.
Yeni yapı denetim modeli ilk etapta şu illerde uygulamaya alındı: İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, İzmir, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Mersin, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tekirdağ, Adana, Samsun ve Muğla. Tüm illerdeki güncel yapı denetim kuruluşu sayıları ise 1 Şubat 2026’ya kadar netleşecek.
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