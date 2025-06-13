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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bakan-yumaklidan-ciftcilere-destek-mujdesi-81-milyar-lira-odeme-hesaplara-yatiyor-1097011383.html
Bakan Yumaklı'dan çiftçilere destek müjdesi: 8.1 milyar lira ödeme hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı'dan çiftçilere destek müjdesi: 8.1 milyar lira ödeme hesaplara yatıyor
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da buğday hasadı programına katılarak tarıma yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, çiftçilere yönelik 8... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da buğday hasadına katıldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da buğday hasadı programına katılarak tarıma yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, çiftçilere yönelik 8 milyar 154 milyon liralık destek ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını duyurdu.
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i̇brahim yumaklı, çiftçi, destek
i̇brahim yumaklı, çiftçi, destek

Bakan Yumaklı'dan çiftçilere destek müjdesi: 8.1 milyar lira ödeme hesaplara yatıyor

15:00 13.06.2025
© AA / Ramazan KayaTarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA / Ramazan Kaya
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da buğday hasadı programına katılarak tarıma yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, çiftçilere yönelik 8 milyar 154 milyon liralık destek ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da buğday hasadına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da buğday hasadı programına katılarak tarıma yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, çiftçilere yönelik 8 milyar 154 milyon liralık destek ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Bir destek müjdesini de Batman'dan bütün ülkemizdeki üreticilere vermek istiyorum. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Böylece şu ana kadar, yani 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında üreticilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor. Ülkemizin her bir karışında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok teşekkür ediyorum."
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