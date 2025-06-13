Ankara'daki güvenlik zirvesi sona erdi: 4 saatlik görüşmede İran - İsrail gündemi ele alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Trump için hem İsrail’in hem de Körfez’in güvenliği önemli’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: ‘İran benzer şekilde karşılık verirse kendisi için çok yıpratıcı olur’
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cem Arüv: Yaşam biçimimizi tamamen değiştirmeliyiz'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:25
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
İsrail İran'a saldırdı: Nükleer anlaşmada ABD neler dayattı? İsrail ve ABD, rejim değişikliği mi hedefliyor?
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tıkandı Baba ve kaderin oyunu
18:08
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
18:17
19 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
18:44
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
18:54
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ankaradaki-guvenlik-zirvesi-sona-erdi-4-saatlik-gorusmede-iran---israil-gundemi-ele-alindi-1097019283.html
Ankara'daki güvenlik zirvesi sona erdi: 4 saatlik görüşmede İran - İsrail gündemi ele alındı
Ankara'daki güvenlik zirvesi sona erdi: 4 saatlik görüşmede İran - İsrail gündemi ele alındı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek gelişmeleri... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T19:08+0300
2025-06-13T19:36+0300
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
güvenlik
milli güvenlik kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097018894_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_95a99005429669271be18952f69261d9.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını duyurdu. Gelişmeleri ilk andan itibaren yakından izlediklerini belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin İran, Irak, Ürdün ve ABD'yle yoğun diplomatik temas halinde olduğunu ifade etti. Fidan, İsrail’in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı adımlarına karşı diplomasi ve diyalog çağrısında bulunarak, nükleer anlaşmazlıkların çözümünde tek yolun müzakere olduğunu vurguladı.'Diplomasi, savaşın tek alternatifidir'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bahceliden-israil-tepkisi-vandal-ve-kanli-yuzunu-tekrar-desifre-etmistir-1097014152.html
türki̇ye
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097018894_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_caabe0bb156f21f15226a29dfb45dc96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), güvenlik, milli güvenlik kurulu
türkiye, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), güvenlik, milli güvenlik kurulu

Ankara'daki güvenlik zirvesi sona erdi: 4 saatlik görüşmede İran - İsrail gündemi ele alındı

19:08 13.06.2025 (güncellendi: 19:36 13.06.2025)
© Fotoğraf : Hakan Fidan XGüvenlik Zirvesi
Güvenlik Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Fotoğraf : Hakan Fidan X
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini belirten Fidan, İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştıran stratejisinden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını duyurdu.
Gelişmeleri ilk andan itibaren yakından izlediklerini belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin İran, Irak, Ürdün ve ABD'yle yoğun diplomatik temas halinde olduğunu ifade etti. Fidan, İsrail’in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı adımlarına karşı diplomasi ve diyalog çağrısında bulunarak, nükleer anlaşmazlıkların çözümünde tek yolun müzakere olduğunu vurguladı.

'Diplomasi, savaşın tek alternatifidir'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz. Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir.

Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
POLİTİKA
Bahçeli'den İsrail tepkisi: 'İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır'
16:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала