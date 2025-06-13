https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ankaradaki-guvenlik-zirvesi-sona-erdi-4-saatlik-gorusmede-iran---israil-gundemi-ele-alindi-1097019283.html
Ankara'daki güvenlik zirvesi sona erdi: 4 saatlik görüşmede İran - İsrail gündemi ele alındı
Ankara'daki güvenlik zirvesi sona erdi: 4 saatlik görüşmede İran - İsrail gündemi ele alındı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek gelişmeleri... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T19:08+0300
2025-06-13T19:08+0300
2025-06-13T19:36+0300
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
güvenlik
milli güvenlik kurulu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını duyurdu. Gelişmeleri ilk andan itibaren yakından izlediklerini belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin İran, Irak, Ürdün ve ABD'yle yoğun diplomatik temas halinde olduğunu ifade etti. Fidan, İsrail’in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı adımlarına karşı diplomasi ve diyalog çağrısında bulunarak, nükleer anlaşmazlıkların çözümünde tek yolun müzakere olduğunu vurguladı.'Diplomasi, savaşın tek alternatifidir'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bahceliden-israil-tepkisi-vandal-ve-kanli-yuzunu-tekrar-desifre-etmistir-1097014152.html
türki̇ye
i̇ran
i̇srail
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türkiye, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), güvenlik, milli güvenlik kurulu
türkiye, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), güvenlik, milli güvenlik kurulu
Ankara'daki güvenlik zirvesi sona erdi: 4 saatlik görüşmede İran - İsrail gündemi ele alındı
19:08 13.06.2025 (güncellendi: 19:36 13.06.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini belirten Fidan, İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştıran stratejisinden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını duyurdu.
Gelişmeleri ilk andan itibaren yakından izlediklerini belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin İran, Irak, Ürdün ve ABD'yle yoğun diplomatik temas halinde olduğunu ifade etti. Fidan, İsrail’in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı adımlarına karşı diplomasi ve diyalog çağrısında bulunarak, nükleer anlaşmazlıkların çözümünde tek yolun müzakere olduğunu vurguladı.
'Diplomasi, savaşın tek alternatifidir'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu ifadeleri kullandı:
Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz. Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir.